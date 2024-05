Glasnogovornik kraljice Elizabete: Da je Dajana živa, Hari i Megan se ne bi vjenčali

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa vjenčali su se na raskošnom kraljevskom vjenčanju održanom u kapelici St. George u dvorcu Windsor prije šest godina, a danas uživaju u skladnom braku u kojemu su dobili dvoje djece - sina Arčija (Archie) i kćerku Lilibet.

No, glasnogovornik kraljice Elizabete II od 1988. do 2000. godine, Diki Arbiter (Dickie), za Times Radio je rekao da vjeruje da se par ne bi vjenčao da je princeza Dajana (Diana) živa, prenosi The Mirror. "Da je Dajana živa, za ovo će me možda mnogi kritizirati, sumnjam da bi Hari oženio Megan - rekao je Diki.