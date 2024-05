Haris Džinović reagovao na navode da ima novu djevojku, pa prokomentarisao šale nakon razvoda na njegov račun

Pjevač Haris Džinović je dospio u žižu javnosti zbog razvoda od Meline, sa kojim ima kćerku Đinu i sina Kana.

Njegove izjave: "Ja sam kriv samo što sam davao" i "sama je rekla da je materijalista" su jedne od viralnijih, a ljudi su počeli i da ih tetoviraju pa je jasno da su postale omiljene u narodu za kratko vrijeme.

Pjevač kaže za Blic da nije aktivan na društvenim mrežama, ali i da mu je krivo zbog toga.

Medijski navodi

- Krivo mi je, ali se desio splet okolnosti pa ću morati da se sada aktiviram - kaže Haris Džinović, a na pitanje da li je vidio šale koje se objavljuju na njegov račun, pjevač kaže:

- Ma, mene to uopšte ne zanima da li ljudi ozbiljni, da li me ismijavaju, šta me briga.

Prema njegovim riječima, ne kaje se šta je tako govorio o bivšoj ženi.

- Taman posla. Ja ne mogu da spriječim to što ljudi pišu. Da li sada neko ismijava, da li priča nekakve priče, nit pokušavam da spriječim to niti mogu - istakao je on.

Na pitanje da li sada može poslije nekoliko mjeseci da kaže da je prebolio razvod, pjevač je ljutito odgovorio:

- Ma neću uopšte da razgovaram na tu temu, to me ne zanima. Nit’ sam bolovao, nit’ sam mogao šta da prebolim. Ništa se nije promijenilo u nastupima. To je između četiri zida. Pa cijeli Beverli Hils se razveo i šta sada - rekao je Haris, koji je otkrio da li je nekada imao tremu.

- Tremu nikada nisam imao u životu, pa zašto bi imao sada? Trema ne postoji, to mi je urođeno. Imaš tremu ili je nemaš. Ja imam odgovornost, a to nije trema. Imam odgovornost i plašim se da li će i kakvo biti ozvučenje, da li mi je ton majstor dobar ili nije i tako dalje. To me jedino brine, ali trema ne postoji - rekao je Haris koji je nastupio u Knjaževcu, pa otkrio:

- Ja nekada zaboravim tekst tokom pjevanja, pa zaustavim pa onda kažem: “Kako ide tekst, pa mi onda oni kažu, pa ja nastavim da pjevam”.

Kćerka Đina

Za razliku od njega, Harisova kćerka Đina je popularna na društvenim mrežama. Na pitanje da li mu je ona nešto pričala o tome što se pojavljuje na društvenim mrežama, a gdje je fokus razvod, Haris kaže:

- Ma, ne. Ne pričamo uopšte više o tome u kući. Ne više, nego nismo nikad ni pričali o tome. To je završena tema. Uporno insistirate da vam kažem nešto, da saznate nešto, a to je jedan običan razvod braka i na tome se završilo.

Iako se šuškalo da Haris ima novu djevojku, pjevač kaže da to nije tačno.

- Da imam ona bi bila večeras sa mnom ovdje - istakao je on, a prenosi Blic.