Pjevač otkrio tamnu stranu estrade: Nudili su mi nedozvoljene supstance

Dolazak u Beograd, za Emraha Emšu nije bio lak, bar kada su u pitanju gužve u saobraćaju, a ekipa Granda riješila je da sazna kako se pjevač snalazi za volanom.

Već po dolasku ispred Grandovog studija u Košutanjaku, Emrah je na parkingu zasvirao gitaru i zapjevao, nakon čega smo razgovor nastavili u njegovom novom automobilu.

Kako je za Grand rekao, u Beograd je došao prije osam godina, a početak života u velikom gradu je bio veoma izazovan.



- Kada sam počeo da dolazim bilo mi je komplikovano da se snađem u saobraćaju, ali tu je navigacija koja je korisna i praktična. Dosta sam smiren u prijevozu, kad upadnem u gužvu razmišljam o svemu, osim ako kasnim. Tad dodam malo po gasu - priznao je Emrah i otkrio koliko je kazni do sada platio.

-To je specifično za mene, kao da znate šta treba da me pitate. Mislim da sam čovjek koji je najviše kazni u saobraćaju platio. Sad sam se malo smirio! U Bosni su veće kazne, oko 200 eura, a bilo ih je dosta. Mada, dešavalo se da me zaustave, prepoznaju me i oproste prekršaj, kako u Beogradu, tako i u Sarajevu - sa osmijehom je ispričao pjevač.

Ne pati od luksuza

Osim što je svoj glas i talenat za muziku koristio da osvaja djevojke, Emrah ne krije da se dešavalo da pjesmom "potkupi" i policajce.



-Nekad moraš da zapjevaš, a nekada da obećaš da ćeš im odraditi neko veselje. To mi se baš nedavno desilo - rekao je za Grand.

Iako je većini muškaraca danas san da voze luksuzne automobile, Emrah je za Grand istakao da je po tom pitanju oduvijek bio skroman.

-Vrijedan sam iskreno, od samog početka karijere tako da sam uspije da kupim rano prvi automobil. Danas mi nije važna marka, bitno mi je da imam dobar auto jer mnogo putujem, radi sigurnosti. Zaista ne patim od luksuza, volim neku sredinu - istakao je Emšo.

Kako je zbog prirode posla često na točkovima, Emrah je otkrio da mu se nekoliko puta dogodilo da zamalo zaspi za volanom.



- Imao sam raznih situacija u kolima, prije par godina recimo, bio sam baš umoran, imao sam dosta snimanja i svirki pa sam imao običaj da stanem na nekoliko pumpi zaredom da odspavam. Taj umor može da bude ozbiljan problem. Nedavno smo krenuli sa svirke, muzičari i ja, svako je bio svojim kolima i desetak minuta pred kuću stigao me je umor. Moguće je da sam zaspao na par sekundi i trgao sam se, otvorio prozor i pustio muziku, tako sam izdržao - prisjetio se pjevač.

O alkoholu

Na pitanje koliko je teško oduprijeti se alkoholu na veseljima radi bezbjednog povratka kući, Emrah je odgovorio:



-Moraš da shvatiš da ti piće nije potrebno da bi pjevao i radio. Jednostavno ovaj posao mora da se shvata profesionalno, ako ti posao zavisi od pića, to je problem.

Mnoge njegove kolege su otvoreno govorile da su im na nastupima osim pića nudili i nedozvoljene supstance, a sa tim se susreo i Emšo.

-Ima svega! Kada radiš toliko svirki normalno da ima svega, nudili su i meni, ali jednostavno kažeš da ne želiš - poručio je u razgovoru za Grand.