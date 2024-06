"Bili smo na pauzi": Jelena Tomašević otkrila šokantne neočekivane detalje o braku sa Ivanom Bosiljčićem

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić godinama su u skladnom braku, a njihov odnos nije uvek bio idealan.

Pauzirali odnos

Pjevačica je sada priznala da su u jednom periodu pauzirali odnos, te izjavom šokirala celokupnu javnost.

- Nije lako, ali uz dobru organizaciju to bude super. Posao, škola, obaveze oko deteta. Ja sam tu definitivno bolja u organizaciji - iskreno je rekla Jelena.

Prije 12 godina, nakon nešto više od godinu dana zabavljanja, Jelena i Ivan raskinuli su vezu, a baš tada napisana je balada čiji stihovi glase "Da mi je da mi se vrati moj dragi”, ali je pjevačica tada odbila da je otpeva.

- To je bilo na početku veze. Nekako, svi prođemo kroz te dječije bubice. Mi smo imali pauzu, a onda kad smo se pomirili, mnogo je bilo lakše da se uskladimo - rekla je Jelena.

"Nisam htjela da ispadam jadnica"

Kako je ranije otkrila, baš nakon njihovog raskida ona je odbila da snimi pjesmu "Da mi je da mi se vrati", kako ne bi ispala jadnica.

- Desilo se to prije više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: Treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: „Napisao sam ti jednu pjesmu“. I pusti mi on pesmu „Da mi je da mi se vrati moj dragi“. Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pjevam: „Da mi je da mi se vratiš“ - ispričala je kroz smijeh Jelena Tomašević i dodala:

- Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pjevam ovu pjesmu. I prođe neko vrijeme, bogami, mislim oko dvije godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: „E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpjevala“. Kada je čuo pjesmu, Ivan je bio oduševljen: „Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?“ - ispričala je pjevačica nedavno za domaće medije.