Srbijanska pjevačica ni u 50. godini ne odustaje od majčinstva: "Dokle god dišem, ja odustati neću"

Sanja Maletić u svakom intervjuu ističe da je sretna žena, da ima sve, ali da pati i da joj je jedina neostvarena želja da ima dijete.

Hormonska terapija

Sanja Maletić je proteklih godina bila spriječena da se ovom vidu oplodnje podvrgne zbog pandemije koronavirusa, jer se na klinikama one nisu izvodile, a čim su otvorili svoja vrata za pacijente, Sanja je odmah uradila sve potrebne analize i otpočela hormonsku terapiju.

- Dokle god dišem, dokle god postoji bilo kakva šansa od Boga i prirode ja sam tu i odustati neću. Suprug i ja smo pokušavali više puta, nije uspjelo. U današnje vrijeme brzo se živi, čovjek nema vremena da se isplače i odboluje kada dođe kući iz bolnice nego odmah mora da ide dalje i završava druge stvari, druge obaveze - počinje pjevačica i otkriva šta joj najteže pada.

Sanja Maletić je istakla da je zbog obaveza i posla dobila bolest štitne žlijezde, tačnije Hašimoto.

- Dobila sam bolest štitne žlijezde, a uz to i gratis Hašimoto koja je popričično teška autistična bolest. Gospodin Japanac i ja pričamo. Kada imam obaveza, onda se ujutru dogovorimo o svemu. Bitno je da psihološki sebe namjestiš i diriguješ ti, odnosno opet sam ja gospodar. Koliko god to bila teška bolest, ima nade. Postoji jedan lijep tekst "Ja se zovem Hašimoto" i možete da vidite sa čime se sve susreću ljudi iz vaše okoline. Kad to budete pročitali svi će te znati kako da se ophodite prema ljudima - kaže Sanja.



Smanjen nivo hormona

Hašimoto tireoiditis je stanje u kom dolazi do smanjenog nivoa proizvodnje hormona T3 i T4 štitne žlijezde. Uslijed smanjenja imunog sistema dolazi do upale štitne žlijezde jer tako smanjeni nivo imunog sistema razvija antitijela koja napadaju ćelije štitne žlijezde.



Hašimoto ukratko podrazumijeva uvećanje štitne žlijezde sa njenom smanjenom funkcijom.

Obje faze Hašimoto tireoiditisa, dakle i hipertireoza i hipotireoza, mogu biti indikacija za spontani pobačaj i niz negativnih utjecaja na fetus kao što su prevremeni porođaji, abrupcije posteljice i hipertenzija. Karakteristično je da do spontanih pobačaja dolazi u prvom trimestru trudnoće.

- Problem je što ne možeš da objašnjavaš ljudima potanko. Ali, kad dođeš na primjer na emisiju da ispoštuješ, a prethodni dan si imao neuspjeh u bolnici, teško je smijati se, a iza sebe imaš neuspjelu borbu. Problem je što nemaš vremena da preboliš i ožališ. Sve u svemu, cilj te drži pozitivnim. To je najljepši mogući cilj koji čovjek može sebi da postavi. Moraš da budeš dobar, nasmijan, smiren, nježan i tih. Ti onda ideš, ne razmišljaš o stvarima koji su na margini i samo gaziš - priča Sanja Maletić.