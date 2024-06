Zoran Marjanović stigao u Palatu pravde: Nastavlja se suđenje za ubistvo pjevačice

Zoran Marjanović stigao je u Palatu pravde na ponovljeno suđenje za ubistvo supruge Jelene koje je počelo 19. marta nakon što je Apelacioni sud ukinuo presudu kojom je Marjanović osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina i slučaj vratio na ponovno odlučivanje. U prethodna dva mjeseca održana su dva ročišta, piše Telegraf.rs.

Marjanović je u sud došao sa slobode, s obzirom na to da mu je Apelacioni sud 3. oktobra prošle godine ukinuo pritvor u kojem se nalazio od izricanja presude.



Marjanović je uhapšen 15. septembra 2017., godinu i po nakon ubistva. I ranije je privođen, ali je puštan zbog nedostatka dokaza. Od 12. juna 2018. godine se branio sa slobode, pošto mu je tada Apelacioni sud ukinuo pritvor, a mjera pritvora ponovo mu je određena kada je prvostepeno osuđen.

Na trećem ročištu trebalo bi da svjedoče Uroš, Miloš i Milica Marjanović, a sud je obavezao Zorana Marjanovića da im poziv prenese.

Iako je bilo očekivano da Marjanović ponovo detaljno iznese odbranu, on je to odbio i na ročištu održanom 19. marta rekao da je on sve ispričao tokom saslušanja u policiji, tužilaštvu, kao i tokom prvog suđenja.

- Ja sam svoju odbranu iznio više od 10 puta. Sve što sam rekao je istina, ne bih ništa dodao. Ne želim da odgovaram na pitanja suda i tužioca - rekao je Marjanović.