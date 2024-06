Amra Šabić-el-Rejes u dalekoj Americi u kreacijama Belme Tvico: Uvijek me pitaju, od Njujorka i Vašingtona do Brisela i Pariza, ko je dizajnerica

Ugledna profesorica i književnica iz BiH koja živi u SAD Amra Šabić-el-Rejes (El-Rayess) na društvenim mrežama je otkrila da nosi odjeću koju kreira sjajna bh. dizajerica Belma Tvico.

- Što bi moja rahmetli tetka Fatma rekla: "Nema ništa ljepše od boje ciklame, sine... Otvara svakog insana u struku." Ja bih na to dodala da s ponosom nosim odijela naše brilijantne i talentovane Belme Tvico koja u svako odijelo ukomponira detalj bosanskohercegovačke kulture i historije - napisala je Šabić-el-Rejes.

Naglasila je da je Tvico nikada nije zamolila ili upitala da je reklamira.

- Ali ljepota njenog rada i rada njenog tima se sama pokazuje. Nikad nisam obukla Belminu kreaciju, a da me neko nije zaustavio, od Njujorka i Vašingtona do Brisela i Pariza... I upitao ko je dizajnerica. To mi je najbolji pokazatelj ljepote Belminog rada. I Belmina priča i njen uspjeh i kreativnost su naša priča koju s ponosom trebamo dijeliti i podržati. Uspjeh svakog od nas je uspjeh sviju nas - poručila je Šabić-el-Rejes.