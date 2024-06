Kejt Vinslet otkrila da je snimanje poljupca s Leonardom Dikapriom bilo noćna mora

Iako je za mnoge ljubitelje romantičnih drama ovo jedan od najljepših trenutaka u povijesti filma, Vinslet je rekla da se Dikaprio (DiCaprio) nije mogao uozbiljiti tokom snimanja scene, a uz to su naišli na još neke prepreke.

Dodatnu prepreku predstavljala je činjenica da vizažisti nisu mogli doći do Vinslet i Dikaprija kako bi im popravljali šminku i frizuru tokom snimanja scene.

- To je bio djelić broda koji nije bio dio cijelog filmskog seta na kojem smo bili, već samo mali odsječeni dio. Da bismo došli do njega, morali smo se penjati ljestvama. Sjećam se da ekipa za šminku i frizuru nije mogla doći do nas - dodala je.

Nadalje, tokom snimanja scene lupila je koljenom o ogradu pa su se i ona i Dikaprio počeli smijati te su uništili šminku. Dikaprio je morao nositi puder i sprej za samotamnjenje kako bi izgledao preplanulo, a dio njegove šminke oslikao se na licu njegove kolegice nakon poljupca.

- To je bio takav nered, uopće nije bilo onako kako se činilo - izjavila je Vinslet.

No, unatoč svemu, zvijezda Titanika rekla je da je jako ponosna na tu scenu i na cijeli film općenito, jer je Titanic "film koji ne prestaje davati".