Marija Šerifović potpisala ugovor sa ocem njenog sina: Ako to otkrijem može da me tuži i traži 10 miliona dolara

Tokom još jednog izdanja emisije "Ami G Show" Ognjen je ugostio Mariju Šerifović, prenosi Telegraf.rs.

Njihova glavna tema bio je pjevačicin šestomjesečni sin kojeg ona voli iz sveg srca i to uvijek ponosno ističe.

Naravno, sve je zanimao otac malog Maria. Marija je, ipak, priznala da nikada neće objelodaniti identitet tog čovjeka, budući da bi u tom slučaju bila papreno kažnjena.

O imenu

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smijem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, Evropejac - rekla je Marija.

Na pitanje kako je odlučila da sinu da ime Mario, Marija se prisjetila.

- To jutro u bolnici, pošto sam željela što prije da dođem do dokumenata, dolazili su na svakih pet minuta: "Kako se zove dijete, hoćete li reći?!". Svi gledamo u dijete, kako se zove, neko je izgovorio Mario i kraj priče - rekla je ona, a potom priznala da će svom sinu biti najveći oslonac i podrška, čime god on želio da se u životu bavi.

Neka bude pošten

- Rekle su mi prijateljice, ženetine i babetine u mom krugu, rekle su mi: "Ne izgovaraj previše, kosmos sve čuje". Neka bude zdravo, pametno i pošteno biće. Što se mene tiče, može da bude i doktor nauka i vulkanizer. Ako bude doktor nauka, živjet će na Beverli Hilsu, a ako bude vulkanizer, kupit ću mu cijeli Tošin bunar! Trudit ću se da ga čujem, vidim, osluškujem njegove potrebe i budem njegov oslonac - rekla je pjevačica.

Ognjen je predložio šaljivo da odmah sada ugovori brak sinu i pita je da li ga je rezervisala za neku kćerku svojih prijatelja.



- U dogovorenim brakovima se kupuju mlade jel tako? E pa kod nas će se kupovati mladoženja - bila je jasna pjevačica nakon čega ju je publika nagradila aplauzom.