Jutjuberka privukla pažnju na Paris Fashion Weeku: Evo šta je obukla

Emma Chamberlain, američka jutjuberka, privukla je pažnju pojavivši se u izazovnom izdanju na Paris Fashion Weeku. Ona je nosila minijaturni grudnjak i pripijenu suknju. Izgled je upotpunila zalizanom frizurom, jednostavnom šminkom i nakitom.

Karijeru na YouTubeu je započela 2017. godine. Trenutno je prati više od 12 miliona ljudi. Magazin Time ju je 2019. uvrstio na listu The 25 Most Influential People On The Internet, navodeći da je njen pristup vlogovanju "uzdrmao" dotadašnje trendove.