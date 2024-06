Štukan nakon deportacije za "Avaz": Ne znam do kada imam zabranu, idem u pravnu borbu!

Glumac i književnik Feđa Štukan je nakon deportacije iz Srbije sletio u Sarajevo, a nakon toga je dao izjavu za medije.

On je kazao da je razlog njegovog, kako je kazao, maltretiranja pojavljivanje na demonstracijama protiv nasilja u Beogradu.

- To se čekalo da se nešto pokrene, a imam osjećaj da je to tinjalo dugo godina kod nacionalista. Čekalo se nešto da se to ocrni, ne vidim nikakav drugi razlog da se proglasim nacionalnom prijetnjom po sigurnost. To nema veze sa zdravim razumom. To sada znači da kao prijetnja po srpsku sigurnost, a nije objavljen nikakav rok do kada to traje. Mislio sam da je godina dana, a godina je prošla. Da li je pet ili deset, nemam pojma... - istakao je.