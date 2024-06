Žika Jakšić otkrio razlog zbog kojeg je zaplakao u emisiji

Veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" završeno je sinoć, 23. juna. Prva pobjednica devete sezone "Nikad nije kasno" je Selma Čavkić, koja je osvojila najviše Facebook glasova.

Drugi pobjednik je Sašo Bašeski koji je osvojio najviše SMS glasova, a pobjednica stručnog žirija je Ružica Čavić Tomićević.

Međutim, veliku pažnju javnosti je privukao domaćin emisije, Žika Jakšić kada je pustio suzu tokom emotivnog izvođenja koje je svojim glasom pružio Muharem Hamzakadić Haro sa pjesmom "Čaršija".

Zanimljiv odgovor

Ekipa Telegrafa kontaktirala je Žiku i pitali ga o ovoj temi koja je "uzburkala" javnost, a on je imao veoma zanimljiv odgovor.

- Znate šta, prvo, ja sinoć nisam plakao, meni su onako navrle suze na oči, ali nisam plakao. Suze mi naišle na oči, to je jedna emocija. Nemam problem sa iskazivanjem emocija. One su kontrolisane, koliko god mogu da ih kontrolišem, ali neću da ih gušim. Zašto bih to radio? Ja kad sam veseo, ja se iskreno nasmijem. Kad sam radostan, ja se iskreno radujem. Kad me nešto dirne, to je prosto iskreno. Sad, kako će to neko da gleda, vjerujte mi, ja sam prešao neke godine i u glavi sam prevazišao mnoge dileme, tako da sa tim nemam problem. Baš me briga - rekao je Žika i dotakao se emocija na Balkanu.

- Mi Balkanci smo emotivan narod. Mi smo ljudi koji rado izražavaju emocije. Zatim se stvorio jedan, da tako kažem, model ponašanja gdje emocije "treba skrivati", treba biti stalno proračunat itd. Ja vodim računa šta će ko da kaže u odnosu na moje ponašanje i trudim se da budem pristojan. U smislu da ne radim ništa što iskače iz etičnih normi. Sa druge strane, kad je moja emocija čista i nikog ne povređuje, zašto bih to gušio u sebi? - naveo je Jakšić i dodao:

- Ta tema da muškarci ne puštaju suzu, znate? Vidite, ne mogu da vam kažem koliko mnogo ljudi koji su mi prišli van snimanja, koji gledaju emisiju i dolaze iz raznih profila, od doktora do radnika koji meni kažu, Žiko, kad ti pustiš suzu, pa i meni sama krene. Eto, nisam usamljen. Mnogo ljudi imaju tu izraženu empatiju. Neki pak nemaju i tu je samo razlika. I zapamtite, empatija je Božji dar. To je jedna vrlina, a ne mana - rekao je Jakšić, pa objasnio šta ga nervira.

- Mene nervira što ovi koji nemaju empatiju, oni ne razumiju. Pa onda oni kažu, evo danas naslovi "Žika plakao u emisiji". I onda to zvuči kao da namjerno navode da je to sad nešto loše. Razumiješ? Plakao, to je drama. Meni su suze navrle, pustio sam suzu, ali ta suza nije suza očajanja, to je plemenita suza. Moje su suze plemenite, nisu suze očajnika. Nisu suze nekog koji žali sebe i svoju sudbinu. Nego suze jednog saosjećanja u kompletnoj emociji ili pjesme ili kandidata - bio je iskren Žika, da bi zatim ispričao i hoće li biti nekih noviteta u narednoj sezoni.

Nema noviteta

- Nema noviteta. To je što je. Nema nikakvih noviteta već devet godina. Ne vidim razlog zašto, emisija je napravljena i postavljena genijalno, a mogu da se pohvalim da sam to ja uradio. To nije slučajno, ona je proizvod velikog televizijskog iskustva i zaista sam pazio na svaki detalj. I u tom smislu ništa ne bih mijenjao - priznao je Žika i dodao:

- Inače, svaka nova sezona nekako nosi više zadovoljstva. Obično ljudi koji dugo rade jedan projekat, mijenjaju pravila, da li im je dosadno, da li ne, otkud znam. Definitivno, "Nikad nije kasno" kako je urađena prve godine, tako je i sada. Sa druge strane, svake godine mi nekako još veće zadovoljstvo, na snimanje jedva čekam do odem jer to je za mene uživanje - naveo je Jakšić, pa dao mišljenje o iskrenosti na našim telvizijama, kao i zašto NNK ljudi vole da gledaju.

- Emisija iskrena i čista. Nemamo potrebe, ni ja, ni Mare, ni svi mi, da pravimo nikakve drame, cirkuse, svađe, ludila. Da izlazimo iz dosadašnje forme i da radimo usiljene emisije. Ovo je emisija koja teče sama po sebi, prirodno, nježno, sa puno emocija i mi prosto mi uživamo u tome. Većina emisija na televiziji su neiskrene. Svi lažu ili pričaju poluistinu. Ovo je istinita emisija i to ljudi prepoznaju i kandidati su prirodni, iskreno pričaju o svojim životima i kad pjevaju nisu opterećeni, a ni žiri nije opterećen, prosto svi uživaju. Čak i kad neko ne pjeva baš najbolje. Definitivno, ta lepa energija koja ide od pjevača se prenosi na cijelu publiku. Ta iskrenost je ključ jer u ostalim emisijama malo svi lažuckaju. Možda bolje ovako da kažem: Nisu baš iskreni... - podijelio je svoje mišljenje Žika Jakšić za Telegraf.