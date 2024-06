Senidah govorila o momku, rođaku koji se takmičio u Zvezdama Granda, Dini Merlinu i Luki Dončiću

Senidah obradovala je mnogobrojnu publiku i najavila prvi solistički koncert u Beogradu.

Od hita "Slađana", kojim se proslavila 2018. godine, izdala je dva albuma i brojne singlove, od kojih su se najviše istakli "Mišići", "Replay", "Behute", "Level" i drugi.



Za šest godina, koliko je na javnoj sceni, uspjela je da zadrži prepoznatljiv stil koji je izdvaja u moru pjevača, što je razlog zbog kojeg je danas mnogima postala omiljena.

Snimila je predivnu baladu sa Dinom Merlinom, sarađivala je sa jugoslovenskom zvijezdom Lepom Brenom, što je kasnije dovelo do toga da postanu bliske prijateljice. Nikada se nije bavila tračevima, a privatan život trudi se da drži daleko od očiju javnosti. Senidah je za Telegraf riješila da otkrije pojedine detalje koje ljudi nisu znali o njoj.

O crnogorskom porijeklu, porodici, rođaku koji se takmičio u "Zvezdama Granda", ali i o misterioznom partneru sa kojim je godinama u vezi, Senidah je govorila u intervjuu za Telegaf.

Povod druženja je tvoj koncert u Beogradu, koji je zakazan za 30. avgust. Šta nam spremaš i da li je to razlog zbog kojeg si smanjila nastupe u Beogradu, kako bi se publika uželjela?

- Ja sam se njih uželjela, zato je prvi grad baš Beograd. Volim Beograd. Tašmajdan je odličan za prvi malo veći koncert. Mjesec je pravi, ljudi se vraćaju sa odmora, počinje škola... Mislim da je idealno vrijeme da se nešto učini i da ti ljudi koji su se uželjeli da me vide, da dođu da pjevamo zajedno.

Na Tašmajdanu si imala jedan od prvih nastupa, kada si gostovala na koncertu Jale Brata i Bube Korelija. Da li ćeš ovog puta ti njih ugostiti?

- Nisam ih pitala. Zapravo, nisam previše razmišljala o gostima. Imam tu jednu osobu za sada, za koju sam mislila da neću uspjeti da je dobijem, ali je na kraju pristao. Sad sam već odala sve. To je samo jedan od gostiju, ne znam da li će biti još nekih. Svakako, on mi je bio najveća želja. Još uvijek nisam osmislila šta bi sve moglo da se dešava na bini, osim mog dijela. Što se tiče gostiju, vidjet ću to na kraju.

Da li će akcenat biti na bržim pjesmama ili ćeš beogradskoj publici pokazati i svoju nježniju stranu?

- Ovo je koncert, moram da dadnem i pokažem cijelu sebe i sa milim emocijama i sa agresijom. Idem od miline, pa do veselja. Dajem 110% sebe, kako ljudi vole da kažu.

Do sada si izbacila nekoliko dueta. Čini se da pažljivo biraš sa kim ćeš sarađivati. Vjerujemo da je bilo mnogo ponuda, kako odabereš onu pravu i da li si nekoga odbila za saradnju?



- Ako sam nekog odbila to je zato što nismo uspjeli da se dogovorimo ili nešto što je zalutalo u moj Instagram, pa nisam vidjela. Po energiji biram sa kim ću raditi, moramo da se poklopimo. Mora da bude luda ili smirenija energija. U meni sve emocije možeš da nađeš. Ima tu i ludila i senzibilnosti i emotivnosti možda prevelike, pa tako i biram. Ako osjetiš osobu, naravno, onda odmah prihvatiš saradnju, a ako ne, pustiš, možda tad nije vrijeme. Desit će se. Meni do sada nije bilo vrijeme za druge... Mislim, željela sam ja i sa nekim drugim ljudima da radim, ali su se čekali previše i onda sam rekla - ništa od toga.

Koga si toliko dugo čekala i da li se na kraju ta osoba javila?

- Ne mogu da kažem ko je osoba, to je sada prošlost. Ne čeka se više. Na kraju sam pjesmu izbacila sama i to je postao moj najveći hit - "Mišići". Možda otkrijem jednog dana o kome je riječ, kada budem pisala knjigu.

Koja saradnja ti je najdraža?

- Uvijek ću spomenuti Dinu Merlina, on mi je najjači. Slušala sam ga kao mala, slušam ga i dalje. Obožavam njegov glas. Radila sam i sa Cobijem, sa njim mi je bilo ludo. On je car. Možda nekad nešto ponovo uradimo.

Slučajnost, u trenutku dok pričamo igra se meč Srbije i Slovenije. Pratiš li Evropsko prvenstvo i za koga navijaš na ovoj utakmici?

- Neću da kažem (smijeh). Volim da se uključim kad se već zahukta utakmica. Volim to kad se ljudi okupe, pa se vesele, ali kad krene utakmica postane mi malo dosadno. Gledam, ali tek kad se desi gol, tad mi postaje interesantno. Onda navijam uglavnom za onog ko gubi, dok ne daju gol, e onda kad daju, tad navijam za druge i tako. Vjerujem da će i danas tako biti. Neizvjesno.

Kad smo se dotakli sportskih tema, hajde da se osvrnemo i na tvoju pjesmu posvećenu košarkašu Luki Dončiću, koju si mu poklonila za rođendan. Odakle potiče to poznanstvo? Da li se družite?

- Upoznala sam ga, ali je to bilo više zbog njegovog oca. Njegov tata je fan, još prošle godine nas je zamolio da uradimo pjesmu za Luku. Odmah smo pristali, ali nismo izbacili, ne znam zašto. Onda je Luka ove godine pitao tatu: "Hoće li oni to da izbace?". Rekla sam hajde, hoćemo, ali moraš da budeš u spotu. Rekao je da hoće, ali nikako nisam uspjela da ga uhvatim. Bio mi je potreban na 10 minuta, razmišljala sam čak da odem kod njega da snimimo, ali ni to na kraju nismo uspjeli. Teško je njega uhvatiti, baš teško. Plan je inače i bio da izađe na njegov rođendan.

To je veoma poseban poklon. Ko je tebe posljednji iznenadio i na koji način?

- Jao, moram da razmislim. To su vjerovatno neke sitnice. Kad se neko sjeti nečega što sam pričala, pa me iznenadi. Ima više takvih ljudi.

Spekulisalo se o tvojoj rajder listi. Mediji su pisali da tražiš privatno obezbjeđenje, hotel sa 5 zvjezdica i svašta još. Koliko si zahtjevna i šta je to što tražiš da ti se obezbijedi pred nastup?

- Znam da se pisalo dosta o tome, pričali su mi. Neko ko je na ovom nivou gdje sam ja, mora da ima neke zahtjeve. To ne znači da je sve što se pisalo istina. Kad dođem u bekstejdž, mora da radi klima. Ako nemam klimu na 40 stepeni, ja se istopim. Ko će takav da nastupa? Neke stvari jesu tačne, ali neke ne. Šta se još pisalo... Ogledalo, pa naravno, moram da se vidim, ali 10 flaša alkohola, pa nema nas toliko. Kad nas bude malo više u bendu, onda možda, ali ne... To je sve malo prenatrpano. Volim da popijem pred nastup jedan jeger, za glas (smijeh).

Da li ćeš ljeto provesti radno ili ćeš naći vremena i za odmor?

- Moram da uzmem nekih 7 do 10 dana odmora. Sad samo radim i znam da ću naredni period dosta raditi. Moram da presječem, čisto da se opustim i da mi ljeto ne proleti brzo. Volim da odem u Crnu Goru, tamo imam baku koja je inače ušla u stotu godinu. Sljedeće godine će imati 100. Ona mene zove stalno, nju moram da vidim. Možda će se poslije desiti i neka Ibica. Malo mira sa bakom, pa onda malo ludila.

Nedavno si iz Crne Gore objavila selfi u zagrljaju kršnog mladića, sa kojim smo te i ranije viđali. Da li je to tvoj partner?

- To je moj dečko. Dugo smo već zajedno.

To znači da ima više razloga da ove godine posjetiš Crnu Goru?

- Svake godine je razlog. To traje i traje, tako da, lijepo je otići u Crnu Goru (smijeh).

Osim Crne Gore, da li je u planu krstarenje sa Lepom Brenom?



- Ako me bude pozvala. Baš sam pričala sa njenom drugaricom, rekla mi je da će i ona imati mnogo posla, tako da možda ove godine ne bude ništa od toga. Bilo bi lijepo ako uspijemo da se uklopimo bar na jedan dan. Jedan dan mi je dovoljan sa njom. Baš me napuni energijom, onaj njen smijeh, top nam bude uvijek! Prava je domaćica i ovako i u kuhinji. Taj dan kad sam bila kod nje, zamalo da sam zakasnila na let. Nije me pustila da odem, a i ja sam se previše opustila.

U redovnom ste kontaktu?

- Održavamo kontakt, da. Zvala me je nedavno kad je imala koncert u Sarajevu. Družile smo se četiri dana, letjele smo zajedno. Meni je fascinantno što ona, koja je toliko velika zvijezda, prođe pasošku kontrolu i neće da krene dalje, da sjedne u neki laundž, nego će da sačeka sve nas, cijeli tim. Ona vrlo lako može da ode i da kaže idite vi za mnom, ali ne... Ona nas sačeka. Divna je.

Da li ćemo i nju videti na tvom koncertu u Beogradu?

- Voljela bih, ali vidjet ćemo.

Nedavno se saznalo da imaš rođaka koji je također pjevač. Učestvovao je u takmičenju "Zvezde Granda", Edis Agić. U javnosti nikada nisi pričala o njemu?



- Zapravo, njegov djed i moj djed su braća. Bliski smo. U Crnoj Gori su svi bliski, iako je ne znam koje koljeno, oni kažu jako blizak (smijeh). Divan je dečko. Nisam ni znala da pjeva. Prije par godina sam tek saznala da voli muziku, poslije sam ga vidjela u emisiji. Nisam znala da je takav vokal. Čuli smo se i vidjeli nedavno u Podgorici - ispričala je Senida.