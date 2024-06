Operisana Vedrana Rudan: Otkrila od kojeg raka boluje, ostala bez komada jetre

Književnica iz Hrvatske Vedrana Rudan otkrila je nedavno da boluje od raka, a sada je na društvenim mrežama otkrila o kojem je raku riječ te da se operisala.

Njenu reakciju prenosimo u cijelosti.

- Čujte, javila sam vam da imam rak pa će vas sigurno zanimati kako se moja priča dalje razvijala. Znam jer ste čitavo vrijeme u mojim mislima, drage moje i dragi moji. Ajmo redom. Moje je rak jebeno rijedak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni Internet prognoze. Doduše negdje sam naletjela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavnika pošalješ u kur**.

I nije neki rok. Samo 5% sretnika može se operisati. Ta sam. Najprije sam otišla u Svetu Nedjelju u Radiochirurgiu da mi rak spale prije operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Najme, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u "kvotu". Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji.

Hvala prijatelji! Naravno da su povlašteni građani ove zemlje u "kvoti" i prije nego dobiju rak ali to znamo. Ja sam čak saznala i ime lika koji me prekrižio iako taj podatak nisam tražila. Na neki sam način počašćena što nisam dio lopovske ekipe kojoj ni rak ništa ne može. Tu nikako ne mislim na mnoge bolesne koji su ipak uskočili iako nisu hadezeovski gadovi. Nakon "spaljivanja" stigla sam u Merkur. To vam je bolnica u kojoj rade ljudi nadljudi. Liječnici, sestre, spremačice, kuharice, terapeuti, medicinska braća… Ljudima presađuju organe, iz mrtvih dižu mrtve koji kasnije idu u teretane, ali im vrlo rijetko, na Međunarodni dan transplantacije primjera radi, neko turne krušku pod njušku da bi nešto kratko, ukratko, čim kraće, minute su skupe, za medije govorili o svom poslu.