Majkl Džekson nakon smrti ostavio više od 500 miliona dolara duga

Nakon svoje smrti Majkl Džekson (Michael Jackson) ostavio je više od 500 miliona dolara duga, piše E! News. Njegovi advokati rekli su da poslovi pokojnog pjevača u trenutku smrti nisu bili sređeni.

Advokati tvrde da je pokojni pjevač imao jako velike troškove vezane uz pripremu svoje zadnje turneje This Is it.

Osim toga, istakli su da je Džekson mijenjao poslovne i osobne menadžere te advokate čak nekoliko puta godišnje.

U godinama nakon njegove smrti advokati su uspjeli srediti sve dugove i poboljšati Džeksonov imidž i njegovo naslijeđe.

Intenzivno su radili na tome da dovedu sve njegove dugove u red te su ispregovarali vraćanje dugova po znatno povoljnijim kamatnim stopama i tako ih uspjeli otplatiti do kraja.

Podsjetimo, Majkl Džekson umro je 2009. godine u 50. godini. Dvije godine nakon njegove smrti saznalo se da mu je njegov doktor dao preveliku dozu Propofola, što je prouzrokovalo zatajenje srca i smrt.