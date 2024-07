Dejvid Bekam otkrio: Zaljubio sam se u Viktoriju prije nego što smo se upoznali

Dejvid i Viktorija Bekam već su više od dvije decenije jedan od najmoćnijih parova svijeta, a uskoro će proslaviti 25. godišnjicu braka.



Dejvid je nedavno potvrdio da su i dalje zaljubljeni kao prvog dana, prisjećajući se kako ga je Viktorija očarala još dok je gledao spot popularnih Spice Girls.

– Par mjeseci prije nego što smo se upoznali bio sam u inozemstvu s engleskim timom. Geri Nevil i ja bili smo u hotelskoj sobi i pojavio se spot Spice Girls. Mislim da je sviralo "Say You’ll Be There". Pokazao sam na ekran i rekao mu: "To je djevojka za mene i idem po nju, rekao je bivši fudbaler otkrivši da je Viktoria njegova vizija savršenstva.

I nije samo Dejvid imao takve osjećaje, Viktorija je također privukla pažnju mnogih obožavatelja, ali i njoj je bio privlačan zgodni Englez.

– Sjećam se da sam davala intervju za fudbalski časopis i pokazali su mi fotografije različitih fudbalera. Nisam imala pojma ko je on, ali samo se sjećam da sam pomislila jednu riječ: "Prekrasan“ - prisjetila se.

Njihova ljubavna priča započela je nakon što su se sreli, iako su oboje već ranije osjetili privlačnost jedno prema drugome. Danas su nerazdvojni, te nastavljaju graditi svoj zajednički život i karijeru.