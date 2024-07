Jennifer Lopez i Ben Affleck navodno su razdvojeni nekoliko mjeseci

Prema informacijama sa Page Six, Dženifer Lopez i Ben Aflek razdvojeni su od marta.

Mora se reći da se oko njihovog razvoda šuška otkako je pjevačica prošetala crvenim tepihom na Met Gala solo. Isto se ponovilo tokom tokom premijere filma “Atlas”.

Korisnici interneta primijetili su, nešto kasnije, da je Jennifer Lopez "lajkovala" objavu na Instagramu u kojoj je pisalo: "Ne možete izgraditi vezu sa nekim ko je odvojen od sebe “Bilo je apsolutno neophodno”.

Pjevačica "Jenny from the Block" je tada otkazala turneju "This Is Me... Live" ,kako bi navodno odvojila vrijeme "da bude sa svojom djecom, porodicom i bliskim prijateljima".

- Potpuno mi je slomljeno srce i uništeno što sam Vas iznevjerila - rekla je slavna pjevačica na društvenim mrežama. Molim vas, znajte da to ne bih uradila da ne mislim da je apsolutno neophodno - poručila je svojim fanovima.