Srbijanski voditelj na meti kritika jer je iznosio intimne dijelove iz života maloljetnog sina

Naime, riječ je o snimku iz emisije "Ako progovorim" pjevačice Goce Tržan, u kojem je on opisao kako mu je sin, kad je imao deset godina, priznao da je s prijateljem gledao filmove za odrasle.

Dalje je nastavio objašnjavati kako je to "normalno i da to radi svaki muškarac, pa i on".

- Poslije nekoliko dana, on meni opet kaže: "Tata, jedva čekam da počnem je**ti" - rekao je Kalinić, zbog čega su prisutni prasnuli od smijeha.

Međutim, korisnici društvenih mreža nisu bili blagonakloni prema voditelju, kritikujući ga zbog javnog sramoćenja sina, iznoseći njegovu intimu u dječačkim godinama.

Oštro je kritizirana i televizija K1 koja je odobrila emitiranje sadržaja u kojem se spominje ime maloljetnika i konzumiranje erotskog sadržaja, posebno jer se radi o televiziji koja pretendira na nacionalnu frekvenciju.