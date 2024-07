Vedrana Rudan oštro kritikovala Matu Rimca

- Taj Rimac, koji već godinama caruje svim našim medijima, uvijek je kod mene izazivao nelagodu. Nevjerovatno mi je da je u jednoj sirotoj Hrvatskoj nacionalni heroj čovjek koji se bavi autima, a ti auti idu tristo kilometara na sat. Ko vozi te aute i gdje? Zašto bi to nama siromasima trebalo biti zanimljivo?

-Sjećate li se te priče? Car je jednoga dana odlučio obnoviti garderobu. Njegovi dizajneri nisu bili maštoviti poput Zigmana iz Kostrene, da mi se prije smrti dočepati jednog njegovog sakoa, pa caru nisu skrojili novo ruho nego su ga gologa poslali među njegov glupi narod i bili su u pravu. Svi kojima se golać ukazao pljeskali su oduševljeni dezenom, krojem, materijalom, ali u bajkama je uvijek tako. Pisac zezne priču. Među nazočnima je bilo i jedno dijete koje je viknulo: „Car je gol!“ Tek tad su podanici skupili hrabrost i počeli urlati „car je gol, car je gol, car je gol…"

Rudan je na taj način izrazila svoje mišljenje o Rimčevom projektu i reakcijama javnosti, implicirajući da je projekat možda precijenjen ili nedovoljno provjeren prije javne prezentacije.

- Ovih dana smo bili svjedoci neviđenog cirkusa. Rimac je našoj eliti predstavio svoje najnovije budalaštine. Taksi bez vozača. Taksi se zove Verne prema onome piscu. Čitam Tomićev tekst u Jutarnjem, koji je to genijalac. Tomić piše da su u taj projekt porezni obaveznici, to jest ja, to jest vi, uložili ili će uložiti osamdeset miliona eura (oko 120 miliona KM), napisala je Rudan.