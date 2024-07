Poznata influenserica napadnuta u Podgorici: Počela sam da snimam storije od straha da me ne udari

- Čovjek izašao iz auta, praktično je htio da me udari. Zatim mi je rekao da bi se j****a za tri evra, zato što me vozao unaokolo, nije znao gdje je adresa na koju sam krenula na masažu. Ja mu kažem, gospodine, pozovite dispečera, a on meni "ajde, bogati, nismo Njujork." Sad ću da pozovem i vlasnike. Da znaju kako ih predstavlja. Ovo su nasilnici. Ovo su siledžije. Ovakvi ljudi pojačavaju femicid - rekla je influenserica, ali se tu nije zaustavila, već prikazala i da je otišla u državne institucije da potraži zaštitu.

- Bukvalno sam počela da snimam storije od straha da me ne udari. Imam svjedoke iz obližnjih lokala. Zapamtila sam mu njušku, slikala sam vozilo. Sad ću da idem u policiju. Ovo je tipično, knjiško ponašanje nasilnika. Krenula sam na masažu, bila je oluja. Teško mi je bilo da dobijem taksi i onda sam u minut dobila taksi i tražila da me odveze u tu zabačenu ulicu, a ako ne zna gdje se nalazi, može da pozove dispečere. On me vozio okolo ulicama. Ja sam kuckala na telefonu, da bih vidjela da me vrti po tim ulicama. Ja sam mu rekla da zaustavi auto i rekla da nije uredu da mi kuca taksimetar, ne znate svoj posao, a da ja to plaćam. Izašla sam i zalupila vratima - rekla je Njezvanova.