Ljubavna priča Sanje Kužet: Sa sadašnjim mužem raskinula, pa se pomirila, sad mu rodila drugog sina

Inače, Kužet svoj privatni život nikad nije iznosila u javnost, niti je javno eksponirala supruga, ali je svojevremeno govorila o nevjerovatnoj ljubavnoj priči koju već skoro deceniju ima sa Nemanjom Živojinovićem.

Ljubavna priča Sanje Kužet i njenog izabranika je toliko insprirativna i vraća vjeru u ljubav, budući da je počela kada je voditeljica imala samo 21 godinu.

Upoznali se na Kritu

Sanja tada nije ni slutila tada kakav epilog će imati njihova ljubav, o čemu je jednom prilikom govorila za Grand.

– Prvi put je bio kad smo bili jako mladi, ja 21 godinu, on 23. Upoznali smo se na Kritu, to je neka slučajnost ispala… Vidjeli smo se još u avionu i onda tamo poslije neka 3, 4 dana smo stupili u kontakt, njegovo i moje društvo, upoznavanje međusobno i do kraja ljetovanja smo se svi zajedno zabavljali.

Naravno, to su tada bili drugarski odnosi i zapravo se ništa značajno tada nije ni dogodilo, tek povratkom u Beograd i nastavkom druženja javile su se i neke simpatije, pa je to bila neka kratka vezica iz tog perioda života. To je bilo jedno lijepo ljetovanje iz kojeg su nastala super drugarstva i to društvo i dan danas na neki način funkcioniše– ispričala je voditeljica.

Otkrila da je ubrzo poslije raskida i zaboravila na njega. Ipak, deset godina kasnije dogodio se još jedan sudbonosni susret.

–Ljubav sa Nemanjom je već bila završena, mislim on se meni svidio, ali jednostavno nismo kliknuli tada. On je bio u nekim godinama koje nisu bile za veze i vezice, a ja sam bila djevojka za vezu. Tako da meni to nije odgovaralo, ali kada smo se deset godina kasnije sreli i vidjeli, ja sam imala utisak da je to jedna potpuno druga osoba i da počinjemo od nule - ispričala je voditeljica koja se njihovog početka sjeća sa osmijehom.

Ne eksponira muža

Njenu zaljubljenost u Nemanju prvi je primijetio njen kolega Voja Nedeljković i to na snimanju "Zvezda Gradna“.

- U jesen 2014. godine ona se pojavljuje na snimanju sa nekim oreolom iznad glave i ja je pitam "Šta ti se desilo?". Odmah je pitala "Da li se to primjećuje?“, a ona leti metar iznad zemlje (smijeh). Imamo je, zaljubljena je! - našalio se Voja Nedeljković koji je među prvima primijetio da je Sanja u blagoslovenom stanju.

- Sanju inače karakteriše koncentracija i uvijek prati šta se dešava, ali tada je bila malo odsutna. Umjela je da me pogleda onako, kao iz tuđe glave - našalio se tada Nedeljković.

Sadašnjeg muža Nemanju Živojinovića, inače danas direktora marketinga u jednoj auto kući, voditeljica ne eksponira u medijima, a na potanje da li ga krije od javnosti i zašto se nije pojavio prošle godine u finalu "Zvezda Granda“, odgovorila je za Grand:

- Ma ne, mi smo dugo zajedno. Normalno se krećemo i izlazimo, nema tu razloga da bilo ko koga krije. Samo prosto mislim da njemu nije mjesto na finalu. To je moje radno mjesto i zaista nikada nije dolazio na moj posao. To nije ni dio njegove profesije, ali kada nas na nekim događajima vide zajedno, tu nije nikakav problem i da nas uslikaju, prenosi Grand.