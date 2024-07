Gastoz prvi put progovorio o detaljima drame kroz koju je prolazio: Otkrio zbog čega je uhapšen

Nenad Marinković Gastoz našao se u epicentru interesovanja javnosti zbog informacije o njegovom hapšenju na Tajlandu, prenosi Telegraf.

Nakon dramatičnog perioda i povratka u svoju domovinu, Gastoz je prvi put progovorio za domaće medije te iznio sve detalje drame kroz koju je prošao, otkrivši tom prilikom zbog čega je završio iza rešetaka, kako su izgledali njegovi zatvorski dani, ali i ko mu je pružao najveću podršku, dok mu se, kako je istakao, pojedini bliski ljudi nisu našli kada mu je bilo potrebno.

Ispričao je kako su izgledali njegovi dani na Tajlandu prije nego što je došlo do problema sa zakonom.

- Ja, motor i buksna. Bukvalno. Tamo sam doživio tu vrstu slobode, na motoru, da duvam, to je bilo nešto nevjerovatno. A i provodio sam vrijeme naravno sa kumovima i sa biljkama, pošto smo tamo gajili marihuanu, naravno legalno. Ljudi pričaju neke glupe priče, ali tek će ovo klupko da se „otklupka“. Povezivali su me sa raznim narkoticima, kad kažeš moje ime, to je već… Dvije tone mi je „teško“ ime. Ali uglavnom sam vrijeme provodio sa kumovima, prijateljima koje sam upoznao tamo, a i sa radnicima u firmi.

Nakon što su u javnost dospjele informacije o njegovom hapšenju, uslijedile su i brojne spekulacije o razlozima zbog kojih je završio iza rešetaka, a Gastoz je sada prvi put otvoreno progovorio o svim detaljima.

- To je opširna priča. Morat ćete da imate bar tri sata minimum da sjednemo i da pričamo, jer kad krenem da pričam morat ćete da znate od čega kreće, šta se zapravo desilo, kako, zbog čega je tako dugo trajalo, i mnogo, mnogo stvari, a ne samo zašto su me uhvatili. Mene su uhvatili zato što sam bio na motoru pijan. Ali šta se dešavalo prije toga, zbog čega su mi izgubili pasoš, kome sam dao pasoš, šta su mi našli, gdje su našli. To je već nevjerovatna jedna priča. To zašto sam ja priveden je toliko smiješno šta mi se zapravo tamo desilo. To je jedna smijurija živa, a mogao sam ozbiljno da naj***m. S kim sam živio, kako sam živio, ko je bio tu, s kim sam spavao, s kim sam se dodirivao u snu nogama – kaže Gastoz kroz smijeh, otkrivajući kako su izgledali trenuci prije nego što je, kako je naveo, „krenuo pakao“.