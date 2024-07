Zbog pjevačice Zvezda Granda žena ostavila muža na svadbi

Finalistica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" i pjevačica "Granda", Jelena Prole otkrila je da je na jednoj svadbi doživjela neprijatnost zbog čega je ostala u šoku.

Jelena je ispričala da je žena na jednoj svadbi ostavila muža upravo zbog nje.

- Svašta se tu dešavalo, uglavnom na velikim proslavama, svadbama. Jedan dečko se zakačio za mene, bio je oženjen, sve vrijeme se motao tu oko mene. Ja sam uvijek fina, nasmijana, pokušavam da izbjegnem tu situaciju, dok na kraju nije došla njegova žena i ostavila prsten ispred njega – ispričala je Jelena za Grand.

- On čovjek onako stoji ispred mene, ja sam bila u šoku. On se sve vrijeme vrtio oko mene, ona je dolazila, smarala ga i govorila da prestane, da idu kući. Na kraju je došla i ostavila prsten, okrenula se i otišla. To je za mene bio najveći šok – rekla je ona.



Sa 3.428 glasova Jelena Prole je završila učešće u ovogodišnjem finalu „Zvezda Granda“. Od toga je za nju iz Srbije pristiglo 3.058 glasova, iz BiH 254, iz Crne Gore 12, iz Sjeverne Makedonije 69 i iz Hrvatske 35.