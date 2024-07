Osmijesi sve govore: Indi i Zoran Marjanović uživaju u džakuziju, rashlađuju se šampanjcem

Aradinović ne krije da blista otkako je sa Zoranom, što je otvoreno i priznala u jednom intervjuu.

- Srećna sam, vidi se po mom osmijehu i zalijećem se da sve ovo ispadne kako treba i puni smo energije i ideja. Nekako mi se čini da se Zoran vratio u neku svoju, da kažem, energiju koja je tada padala za prvi album - istakla je Indi za Scandal, pa se osvrnula na zajednički život sa Marjanovićem:

- Vidjet ćemo kako će funkcionisati ovo, mi smo tek počeli da se zabavljamo, za sada se samo simpatišemo, a da li ćemo da krenemo da živimo zajedno, to ćemo da vidimo, do nove godine bi on stvarno trebalo da imam kapacitet da me zavede i da me slomi - navela je pjevačica, piše Telegraf.rs.