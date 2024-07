Nikola Peković napustio ženu, pa započeo zajednički život s novom djevojkom

Nikola Peković počeo je zajednički život s novom djevojkom zbog koje je napustio suprugu Violetu Peković, s kojom je bio osam godina u braku i od koje je odlučio da se razvede. Prema nezvaničnim informacijama, proslavljeni košarkaš već mjesecima nije u Crnoj Gori, a navodno sa izabranicom boravi u okolini Beograda, gdje ona ima porodično imanje, piše Kurir.rs.

Par se, kako saznaje Kurir, ne razdvaja, a Nikoli djevojka pravi društvo gdje god da putuje, kako poslovno, tako i privatno.



- Može se reći da Nikola živi drugu mladost i to mu i te kako odgovara. Jako se zaljubio i sve je ostavio zbog nove djevojke. Pitanje je trenutka kada će zvanično da bude razveden. Iako sudski nije slobodan muškarac, to ga ne sprječava da živi sa svojom partnerkom i da zajedno putuju. Viđeni su s prijateljima i u Crnoj Gori. Ipak, najviše vremena provode u okolini Beograda, gdje ona živi - kaže izvor Kurir upućen u život sportiste i nastavlja:

- Planirali su da ovo ljeto provedu na primorju, ali sada, kada se saznalo za njihovu vezu, možda to i izbjegnu kako ih niko ne bi slikao zajedno. On se trudi da sačuva privatnost, ali mu to ne polazi za rukom, jer se uveliko priča o razvodu od supruge Violete.

Proslavljeni košarkaš i njegova još uvijek zakonita žena, doktorica radiologije Violeta, upoznali su se 2015. godine, a već u junu sljedeće godine vjenčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine dobili su sina. Na njihovom svadbenom slavlju u luks hotelu bilo je oko 400 zvanica, koje su uglavnom donosile koverte s novcem koje je čuvao Nikolin prijatelj. Goste su zabavljali Miroslav Ilić, Đani, Ana Bekuta, Bane Mojićević, Rada Sarić i Dinča. Ovim povodom Kurir je više puta pokušao da stupi u kontakt s Pekovićem, pozivajući brojeve telefona poznate njihovoj redakciji. Na jedan od brojeva se javio čovek i poručio da Nikola više ne koristi taj kontakt, dok su ostali bili nedostupni. S druge strane, njegova još uvijek zakonita supruga Violeta se javila, saslušala njihovo pitanje i kratko poručila:



- Nemam komentar na to što me pitate.