Rade Šerbedžija uoči koncerta u Sarajevu: Ovaj grad ima dodatnu dimenziju kod nas umjetnika

U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice 2024!“ u večeras, 15. jula sa početkom u 21:00 sati spektakularni koncert Radeta Šerbedžije i Zapadnog kolodvora.



-Ono sto možete očekivati su stare i nove pjesme, dosta poezije, interakcije i priče sa publikom. Ako nema interakcije onda i ne valja - izjavio je Rade pred sam koncert.

Posebni koncerti

"Ne daj se Ines", "Imam pjesmu za tebe", "Barbara", "Meni se dušo od tebe ne rastaje", "Ostala si uvijek ista" i sve ostale bezvremenske pjesme kojima je kroz više desetljeća ostavio neizbrisiv trag Rade će izvoditi na Pozorišnom trgu Susan Sontag.

- Lijepo mi je uvijek kada dođem u Sarajevo, a to zna i publika koja me očekuje. Sarajevo uvijek ima jednu dodatnu dimenziju kod svih nas koji se bave umjetnošću. To uvijek budu nekako posebni koncerti naglasio je Rade te dodao da njegove pjesme šalju poruku "Da rata ne bude" osvrnuvši se na Palestinu.

Šerbedžija je jutros posjetio ruševine kultnog restorana Osmice na Trebeviću, te se osvrnuo i na to vrijeme.

Vraćaju se sjećanja

- Vraćaju mi se sjećanja. Nisam bio od '90. i '91. kad smo Kemo, Dačo i ja stalno dolazili tu. Dolazili su ljudi iz Beograda i Zagreba, nekako da pravimo neku dobru energiju. "Samo da rata ne bude".

Tada je ona moja pjesma bila jako popularna pa se gotovo svako veče sarajevski dnevnik odjavljivao pjesmom - "Neću protiv druga svog", ali to je istina bila. Od onda je više ne pjevam, jer me stid, a bila je ta poruka i želja da se zaustavi neka opasnost - naveo je on.

Napominjemo, u slučaju vremenskih neprilika, Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacija i termina.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS "Kultura na ulice 2024!" je besplatan.