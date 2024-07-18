Indira Radić u šoku nakon što je saznala za nesreću Alena Islamovića: Došao na nastup u invalidskim kolicima

Pjevač Bijelog dugmeta, Alen Islamović, završio je u invalidskim kolicima, a sada se oglasila njegova kolegica Indira Radić sa kojom ima poznati duel "Lopov".

Alen je nedavno doživio nezgodu, te je zbog iste završio u kolicima, ali nije želio da propusti koncert u Tivtu, te je nakon operacije, stigao na isti, piše Telegraf.rs.

Indira je sada nastupala u jednom lokalu, pa je ekipa Telegrafa između ostalog, pitala o njenom dugogodišnjem kolegi i nezgodi koja se dogodila.

- Nisam vidjela kada se to desilo. Pustit ću mu poruku poslije - kratka je bila pjevačica.

Podsjetimo, na društvenoj mreži Tik Tok isplivao je snimak sa nastupa Alena Islamovića u invalidskim kolicima. Alen se oglasio nakon nastupa, te otkrio šta se dogodilo. Ljekari su mu savjetovali strogo mirovanje, ali je pjevač ipak održao koncert u Tivtu i pjevao za svoje obožavatelje koji su jedva čekali da slušaju njegove pjesme.

- Sa pokidanom Ahilovom tetivom i izvršenom operacijom koja je obavljena u Somboru, stigao sam na koncert jer nisam htio propustiti tu prekrasnu noć. Hvala, bili ste fantastični - poručio je Alen Islamović putem Facebooka.