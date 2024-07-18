Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON RAZVODA

Haris Džinović otkrio da je emotivno dostupan: "Mora da bude normalna i da ima savjest"

Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav - rekao je

Instagram

I.P./telegraf.rs

18.7.2024

Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović razveo se od modne kreatorice Meline Džinović nakon dvije decenije ljubavi.

Proteklih mjeseci, rastanak poznatog para jedna je od glavnih tema na javnoj sceni, pogotovo nakon što je Haris otvoreno iznosio detalje iz njihovog odnosa, dok se Melina nije oglašavala.

Haris je priznao da je spreman za novu ljubav, ali da ima određene zahtjeve.

- Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan - navodio je nedavno Džinović, te istakao kakvu ženu hoće nakon Meline.

- Mora biti normalna. Mora da ima savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav - rekao je on nedavno za Prvu.

# HARIS DŽINOVIĆ
# JET SET
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.