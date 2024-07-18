Haris Džinović otkrio da je emotivno dostupan: "Mora da bude normalna i da ima savjest"

Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović razveo se od modne kreatorice Meline Džinović nakon dvije decenije ljubavi.

Proteklih mjeseci, rastanak poznatog para jedna je od glavnih tema na javnoj sceni, pogotovo nakon što je Haris otvoreno iznosio detalje iz njihovog odnosa, dok se Melina nije oglašavala.

Haris je priznao da je spreman za novu ljubav, ali da ima određene zahtjeve.

- Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan - navodio je nedavno Džinović, te istakao kakvu ženu hoće nakon Meline.

- Mora biti normalna. Mora da ima savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav - rekao je on nedavno za Prvu.