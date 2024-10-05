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EMPATIJA PJEVAČICE

Marija Šerifović zbog stravičnih poplava odgodila koncert: Nije vrijeme za pjevanje dok neko pati

Ja sam tu za sve, pišite mi u DM, daću sve od sebe da pomognem ugroženima u ovoj strašnoj nevolji, napisala je

Šerifović: Ne možemo pjevati dok neko tuguje. Instagram

Dž. R.

5.10.2024

Marija Šerifović je zbog tragedije koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu, otkazala koncert planiran u Sarajevu 12. oktobra, kazavši da nije vrijeme za radovanje dok neko tuguje i pati.

Ona se oglasila na Instagram mreži, a njenu objavu prenosimo u cjelosti.

- Nije vrijeme za pjevanje dok neko pati. Zbog strašnih poplava u BiH, odlučila sam da koncert koji je bio zakazan u Sarajevu za 12.oktobar, pomjerim za 28.decembar.

Razumijem sve vas koji ste kupili avio kartu, ili rezervisali hotel, ali želim da apelujem na sve da pomognemo našim ljudima, a za pjesmu i radovanje će biti vremena.

Svaka kupljena karta za 12.10, važit će za 28.12.

A ja... Ja sam tu za sve, pišite mi u DM, dat ću sve od sebe da pomognem ugroženima u ovoj strašnoj nevolji.

Volim vas sve, čuvajte se - poručila je Marija u svojoj objavi.

# MARIJA ŠERIFOVIĆ
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