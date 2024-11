Admir Čular Čika Gagara i Tihomir Radić Toshi Domaćin iz "Helem Nejsea“ za "Dnevni avaz": Autentičnost kupuje srca, fejkeri smrde na kilometar

- Pripreme teku vrhunski. I sva sreća pa smo počeli sve to na vrijeme da organizujemo. Jer da smo malo zakasnili, ne bismo uspjeli sve to uraditi kako treba zato što je pravo kompleksan projekt. Pravo nam je kompleksna produkcija, organizacija, svega. Ipak sviramo s orkestrom tu. Naravno, sve je to nama zanimljivo. Jedva čekamo. I nije nam ništa teško raditi, ali da ima posla oko toga, itekako. Svako jutro kad se probudim, vjerujem da je kod svih tako, odmah adrenalin počinje da tuče, čim se sjetiš da imaš ili probu ili da si jedan dan bliže koncertu - kazao je Toshi.

- To ne može da prođe bez treme. Ja to otprilike tako gledam. Što je Gagara rekao, svi će biti tu, svi ljudi s kojima se mi družimo, prijatelji, familija. To je najteža publika, oni su najzafrkaniji svakako – rekao je Toshi.

- Sarajevska, objektivna publika. Najteže je kući. To je definitivno tako, zato što će u publici biti mnogo ljudi koje poznajemo, koje svaki dan viđamo, koji nas znaju i u drugim izdanjima. Malo će biti drugačija perspektiva te publike, ali, uz sve to, trema je ogromna. Zato što, prosto, znači nam to sve, i normalno da trema postoji. Da je drugačije, ne bi bilo to to – istakao je Gagara.

- Tad smo bili pozvani kao dio line-upa koji je te noći svirao. Svirali smo nekih sedam pjesama. I navukli smo se na taj zvuk. Kada smo razmišljali kako bismo mogli proslaviti desetu godišnjicu grupe, apsolutno smo svi u isti glas rekli da to mora biti koncert s Filharmonijom. A, u isto vrijeme, jer nekako je ostalo nedorečeno. Taj koncert u Narodnom je bio perfektan, sve je bilo savršeno, ali svirali smo samo sedam pjesama, pa nas je zanimalo kako bi to bilo da cijeli koncert sviramo s Filharmonijom kao pratećim orkestrom – istakao je Gagara.

Potom je, kroz svoj prepoznatljivi sarkazam dodao:

- Ponosni smo na sve što smo uradili, i video, porno i dokumentarne materijale. Doslovno na sve. Kada nešto postoji deset godina, može se okarakterisati kao nešto što vrijedi i za nas i za društvo, generalno.

Toshi nije mogao izdvojiti neke najteže momente u tih deset godina.

- Loših dana uvijek ima. Bez toga ne bi bilo progresa. Kako je Gagara rekao, ponosan sam na nas, našu ambiciju i na to što i kada je teško, držimo se uvijek zajedno. Samo rastemo kao ekipa, i brojčano i kao ljudi, kao prijatelji... Koliko god da je nekad stvarno i previše posla i sve bude stresno, uvijek je tu naša ekipa koja će ti pružiti leđa, koja će ti pomoći i prebrodi se sve – naglasio je Toshi.

Gagara je rekao i da nije toliko teško danas biti originalan.

- Mislim da autentičnost generalno kupuje srca ljudi. Da je to jedina stvar koja ljude privlači i zaljubljuje. To je jednostavno. Originalan ili jesi ili nisi, da teško možeš bilo šta tako nasilu postići. Neko će reći da jesmo, neko da nismo originalni. Cijelokupan naš rad je zbir svega što smo slušali, čitali, pratili cijeli život. Ima tu dosta stvari, dosta bendova, izvođača, umjetnika na koje se furamo, čiji se utjecaj može prepoznati. Ali na kraju to izađe na nešto što je naše autentično jedinstveno, ono što je „Helem Nejse“, i izvuk i estetika. Fejkere ljudi vrlo lako prepoznaju, oni prosto smrde na kilometar, i to je tako – istakao je Čika Gagara.

Zarad bitna, ali...

Zarada u svemu tome im je bitna, naravno.

- Bitna je da možeš obezbijediti sebi takav život da možeš bezbrižno da radiš. Neophodno je, prije svega, i za funkcionisanje naših projekata i za našu egzistenciju. Nije nam nikad aman prioritet, ali nije baš da... – kazao je Toshi.

Gagara je dodao da je od zarade bitnija investicija.

- To, zapravo, pokazuje da se nijedna velika operacija ne može iznijeti bez sredstava. Za sve što zamisliš moraju postojati sredstva koja će to potkrijepiti, koja će to da plate, koja će to da finansiraju. Tako da novac kao sredstvo rada je tu, zapravo, najvažniji. A i nama je potreban novac da bismo živjeli, tako da smo i mi tu na neki način radna snaga i treba da je platimo – rekao je Gagara.

Toshi se nadovezao da su profesionalni i da se tako odnose prema svom poslu.

- A profesionalac je ona osoba koja živi od onog što radi, tako da meni je suludno pričati da to nije bitno, zato što živimo u takvom svijetu. Ali konstantno ulaganje, ne samo finansijsko, nego bilo koje ulaganje, u sebe i u ekipu i sve što radimo je glavno – dodao je Toshi.

Gagara se pita zašto se, naprimjer, ekonomisti koji radi u banci ili teti na nekom od šaltera u općinama ne postavlja isto ili slično pitanje.

- Jel' oni mogu raditi bez naknade, mogu li oni platiti račune od ljubavi prema nečemu, pogotovo u nekim godinama kad već svi imamo i porodice i djecu – upitao je Gagara.

Sve što rade je na neki način angažirano.

- I ljubavna pjesma je angažirana pjesma, društveno i na bilo koji način. Umjetnost jeste tu da bude angažirana i naša multimedijalna sveprisutnost je dala nam super platformu da pričamo o stvarima koje se dešavaju u našim životima i koje mi vidimo. Ništa posebno ne izmišljamo, ne pokušavamo analizirati ili nekome govoriti kako se treba nešto promijeniti, ali znamo često biti megafon onoga što je očito kod nas, i to je to. Mislim da to i jeste uloga umjetnika i zabavljača i ljudi koji se bave poslovima kao mi – naglasio je Toshi.

Toshi je na kraju rekao kako se trude da koncert bude spektakl.

- Nismo se nikad ovako angažirali oko jednog koncerta, sve smo smislili već jako davno i imamo ideje kako sve to treba izgledati od momenta kada se stane ispred ulaza u Dom mladih pa do samog kraja. Koncert će biti podijeljen u dva čina, imat ćemo mnogo gostiju, svirat ćemo sve same hitove. Trajat će koncert duže. Bit će iznenađenja, bit će gostiju koji nisu muzičari, što je također jako interesantno, tako da se radujemo što će mnogo ljudi to vidjeti, jer Bog zna kad će se opet ponoviti nešto tako dobro. Šalim se – rekao je Toshi.

Među gostima su i Marko Louis i grupa „Who See“ iz Crne Gore, s kojima su imali priliku da sarađuju na novom albumu „Helem Nejsea“. A to je samo dio koji su nam članovi „Helem Nejsea“ otkrili.

Druga sezona "Znzkvi“

Druga sezona kviza "Znzkvi“ počinje s emitiranjem 3. novembra na Federalnoj televiziji, a Gagara se ostatku ekipe ovaj put pridružuje kao jedan od voditelja.

- To se nekako nametalo od početka. Ne mislim baš da ću biti često voditelj, ali mi je bila želja da se oprobam pa neka to ostane samo na tome. Ne bih volio da proizvedem neka očekivanja, a prvi put ću to raditi, možda se baš izofiram. Vidjet ćemo – kroz smijeh je rekao Gagara.

Toshi je odmah demantirao njegove izjave, poručivši da je Gagara na probi za kviz već briljirao.

- Očekivanju jesu velika. A, bilo je logično, realno, da Gagara vodi, stvarno – rekao je Toshi.

Kviz će se emitirati svake nedjelje od 20 sati, a Gagara ističe da je to lijep porodični termin.

- Ljudi će moći da nedjelju navečer prije kupanja i rezanja noktiju, zavisi ko je sujevjeran, neko ne reže nokte navečer poslije akšama, ali moći će da se zabave sat uz jedan super zabavan kviz program sa super voditeljima i možda nešto nauče i o sebi i o svojoj zemlji i o nekim stvarima što dosad nisu imali priliku da uče i, naravno da osvoje i koju kinticu, što da ne, za cekera pa možda čak i za režija – rekao je Gagara.