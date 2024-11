Rajan Rejnolds odgovorio na tvrdnju Marte Stjuart da on u stvarnom životu nije tako smiješan

Čuvena kuharica i poduzetnica Marta Stjuart (Martha Stewart) je nedavno javno govorila o Rajanu Rejnoldsu (Ryan Reynolds).

Ovaj 48-godišnji glumac je njen komšija, pa Marta tvrdi da ima dobar uvid u to kakva je osoba.

- On nije tako smiješan u stvarnom životu. On je veoma ozbiljan. On je dobar glumac. Može da se ponaša smiješno, ali nije smiješan - kazala je Marta tokom online intervjua sa pratiocima na Instagramu.

Sudeći po Rajanovom odgovoru, za njih ne važi ono pravilo – komšija je član porodice.

- Ne bih se složio sa njom. Zaista je zatvorila prazninu - uzvratio je Rajan.

Upoznali su se prije više od deceniju, kada su Rejnolds i njegova sadašnja supruga Blejk Lajvli (37) kupili kuću u blizini njene farme u Njujorku.