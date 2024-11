Bivša advokatica Džonija Depa objasnila zašto nikada nije započela vezu s njim

Dok je trajalo suđenje Johnnyja Deppa i Amber Heard, pažnju njegovih fanova privukla je njegova advokatica Camille Vasquez. Mnogi su smatrali kako se između njih rodila ljubav. Ona je sada otkrila zbog čega se to nije desilo.

"Da razjasnimo, nikada nisam bila s Johnnyjem Deppom niti bih to uradila. Mislim da je on divna osoba, ali nije moj tip", rekla je.

Camille, koja je vrlo brzo stekla slavu radeći na ovom slučaju, istakla je da je tokom prvih nekoliko susreta s Johnnyjem shvatila da su njih dvoje potpuno različiti.

"Sjećam se da sam nakon pola sata razgovora s njim pomislila da on gleda na svijet tako drugačije od mene. Mislim, on definitivno koristi drugi dio svog mozga, on je umjetnik", kazala je.

Također je navela da tek treba pregledati "Pirate s Kariba" i da je dosad gledala samo njegov film "Chocolat" iz 2000. godine.

Ekspertica za govor tijela Judi James navela je za Daily Mail da njih dvoje nisu u ljubavnoj vezi, ali da pokušavaju prikazati Johnnyja kao "romantičnog heroja". Camille je zasmetala ova njena izjava.

"Ova optužba je neosnovana. To je seksizam. Žalosno je i razočaravajuće, ali ne mogu reći da sam iznenađena", poručila je.