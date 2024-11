Senzacionalna Indira zavela mladu fudbalsku zvijezdu

U nedjelju je Bajernova zvijezda Matijas Tel (19) podijelio svoju fotografiju nakon utakmice protiv Union Berlina (3-0) na Instagramu.

Odmah nakon objave, Indira Ampio (20/Mis Francuske 2023.) je komentarisala emotikonom u obliku srca ispod fotografije. Tel je direktno odgovorio i poslala joj crveno srce. Zvijezda Bajerna je poslednjih nedjelja često komentarisala fotografije Francuskinje (415.000 pratilaca) - nekoliko puta sa krunom, ali i sa srcima.

To je se dovelo do spekulacija da su njih dvoje u vezi. Njemački mediji su se uveliko raspiali o potencijalnoj romansi. Manekenka će se takmičiti za Francusku na izboru za Mis Univerzum 16. novembra. Do sada se njih dvoje nisu pojavljivali zajedno u javnosti, a da li su u romansi još se ne zna, mada sve ono što se vidi na Instagramu govori u prilog tome.

Bild prenosi da bi fudbaleru sreća na privatnom planu itetako dobro došla obzirom da mu u Bajernu ne ide baš najbolje i da ne dobija često priliku od strane Vinsena Kompanija. Za sada ima svega dva nastupa u prvih jedanaest ove sezone.

Indira je ranije bila krunisana za Mis Gvadalupa 2022. i Mis Base-Tere 2022. i četvrta je žena iz Gvadalupa koja je osvojila Mis Francuske.