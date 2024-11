Voditeljica Granda progovorila o zdravstvenom stanju Saše Popovića i otkrila kada bi se mogao vratiti na male ekrane

Voditeljica i PR „Grand“ produkcije Vesna Milanović stavila je tačku na sva nagađanja o zdravstevnom stanju kreativnog direktora Saše Popovića, te je otkrila kada se vraća redovnim obavezama.

Vesna je za Grand rekla da su se u posljednje vrijeme u pojedinim medijima pojavili naslovi koji nisu tačni, a koji su govorili o Saši i njegovom zdravlju.

- Trenutno me užasno pogađaju naslovi u vezi sa Sašom Popovićem, našim direktorom. Sramota me je da pripadam ljudima koji se zovu novinari, a koji se bave tom vrstom novinarstva, kako ćemo ga nazvati lešinarenje jer devedeset posto tekstova nisu istiniti – rekla je Vesna u emisiji na Grand televiziji.

Ona je obijelodanila kada će se direktor vratiti redovnim obavezama, ali i snimanjima najgledanijeg šou programa „Zvezde Granda“ gdje ga svi željno očekuju.

- Mi smo rekli da će nam se direktor uskoro pridružiti, čim to njegovo zdravstveno stanje dozvoli. Ali te priče koje pojedini, ne svi, svaka čast kolegama koji su se oduprijeli da na takav način pišu, to me nervira jer je Saša Popović jako transparentan, jasan, ljubazan, s novinarima je uvijek bio u izuzetno dobrim odnosima. Jedan ili dva medija me užasno nerviraju s tim, lično me pogađa jer je vezano za njega – kazala je ona.

Voditeljica je otkrila i kako sam Saša reaguje na nesitinita pisanja pojedinih medija u posljednjih nekoliko mjeseci.

- To sam naučila od njega, često ga pitam da li je vidio ono ili ovo, a on meni kaže "Veco, ja imam dovoljno godina i iskustva da bih dozvolio svakoj budali da me nervira i da me uznemirava". To sam naučila od njega, i tako sada živim – zaključila je Vesna Milanović.