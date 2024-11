Ovo je jedan od uhapšenih za smrt Liama Pejna

Tužioci u Argentini isključili su samoubistvo kao mogući uzrok smrti Liama Pejna (Paynea), s obzirom da je prilikom pada sa sprata hotela bio vjerovatno bez svijesti.

Jedan od uhapšenih je čovjek koji se predstavlja kao njegov menadžer Rohelio Nores (Rogelio Nores), a zvaničnici kažu da su do ove odluke došli nakon što su zaključili da je Pejn vjerovatno bio bez svijesti kada je pao s balkona.

Pao s balkona

Podsjećamo, pjevač je pao sa trećeg sprata hotela CasaSur Palermo u Buenos Airesu 16. oktobra, s obzirom na to da je postojao nedostatak "refleksa za preživljavanjem", a te informacije u kombinaciji s drugim relevantnim podacima o količini droga koje je konzumirao do smrti, kako je navedeno u toksikološkom izvještaju, omogućile su im da zaključe da Pejn nije bio potpuno svjestan ili je bio u stanju smanjenja ili gubitka svijesti, te stoga nije pao namjerno.

Ovakva situacija bi "isključila mogućnost svjesnog ili voljnog čina žrtve, jer u stanju u kojem se nalazio nije znao šta radi niti je mogao razumjeti", navodi se u tužilaštvu.

Tužioci su optužili Pejnovog "prijatelja", čiji identitet nije otkriven, ali se navodno identificirao kao pjevačev menadžer za napuštanje pjevača 40 minuta prije smrti.

Nije odgovarao na pozive

Policija je navodno pokušala doći do biznismena putem mobilnog telefona koji je dao hotelskom osoblju, ali on nije odgovarao na pozive policajaca. Također je navodno propustio da obavijesti Pejnovu porodicu da ponovo konzumira drogu. Njemu prijeti kazna od pet do 15 godina zatvora, saopšteno je iz tužilaštva.

Riječ je o Roheliju Noresu (Rogeru), a koji se pokušao distancirati od optužbi, tvrdeći da "nikada nije napustio" Pejna.

Druga dvojica osumnjičenih su neimenovani hotelski uposlenik i navodni diler droge koji su optuženi da su Pejna snabdijevali narkoticima.