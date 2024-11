Nikol Šerzinger se oglasila nakon kritika da podržava Trampa: Izvinjavam se svima

- Duboko se izvinjavam zbog štete koju sam prouzrokovala svojim nedavnim angažmanom u nekim objavama na društvenim mrežama. Kad sam komentarisala te objave, pogriješila sam ne shvatajući da se lako može protumačiti u političkom smislu i izvinjavam se svima koji su došli do tog zaključka - započela je story na Instagramu.

Nikol se sada na Instagramu izvinila tvrdeći da prilikom komentiranja Brendove objave nije shvatila da se to može protumačiti na politički način.

- Izvlače se mnoge pretpostavke koje ne odražavaju ko sam ja, za šta se zalažem ili za koga sam glasala. Mnoge marginalizirane zajednice, do kojih mi je stalo, osjećaju se povrijeđeno i zabrinuto zbog rezultata predsjedničkih izbora. Uz njih sam, kao što sam uvijek bila kroz život i karijeru. Ako me znate, znate i to - dodala je.

Pjevačica je dodala da u teškim vremenima utjehu nalazi u svojoj vjeri i zbog toga je, kaže, htjela znati odakle je kapa. Naime, na kapi je pisalo Make Jesus First Again, što u prijevodu znači Isus na prvom mjestu.

- Vjerovala sam da su objave koje sam komentarisala bili u svrhu poticanja ljudi da odaberu ljubav i vjeru. Za mene Krist utjelovljuje mir, suosjećanje, nadu i, iznad svega, bezuslovnu ljubav, posebno za one koji to trenutno možda najmanje osjećaju - zaključila je.

Podsjetimo, nakon što je Donald Tramp (Trump) ponovno izabran za predsjednika SAD-a, Brend je podijelio fotografiju na kojoj se smije držeći poznatu crvenu kapu koju nose mnoge Trampovi pristalice, ali slogan je promijenjen u Make Jesus First Again.

Na to je pjevačica, navodno, u sada izbrisanom komentaru, odgovorila pitanjem: "Gdje mogu nabaviti ovu kapu!?" Njen komentar izazvao je podijeljene reakcije na društvenim mrežama.