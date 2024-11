Društvenim mrežama širi se snimak: Aldina Bajić oprostila mužu što je prebio?

Do tada molim vas za mir, jer mi je to najviše potrebno, i mir moje porodice, kao i porodice dotičnog, a ostalo će se sve riješiti zakonom i sudom kao što i treba da ostane u mom životu zbog mene i porodica s obje strane. Sve će se riješiti zakonom, s prijetnjama ne. Hvala vam, vaša Aldina . Prva i posljednja moja izjava! Zaobiđite me laži i manipulacija, prevarila ga nikad nisam i ne postoji taj muškarac, a od sada u mom srcu mjesta nema ni za koga, a kamoli muškarca to zapamtite, a ovim dušmanima što daju lažne informacije za medije dabogda vas Bog kaznio! Vrijeme će pokazati moj obraz, a vi dušmani što novinama dajete lažne informacije kako ćete sebe pogledati i nazvati insanom. Nažalost nikako, ljudski odroni će ostati zauvijek odroni, a vrijeme će pokazati da li sam ikakvu grešku napravila ikad! Sram vas bilo, dajete novinama lažne informacije i nebuloze, sram vas bilo. Ima da vas bude sramota kad ja budem pričala javno i iznijela istinu o svemu.