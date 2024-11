Marija Šerifović progovorila o odgoju sina: Neće odrastati na Balkanu

Dodala je da s obzirom da se sve desilo u Americi, to je kod njih brz proces.

Promijenilo je roditeljstvo

- Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema – rekla je Šerifović.

Marija je potom podijelila kako joj je roditeljstvo promijenilo život.

- Nisam svjesna toga baš koliko me je roditeljstvo promijenilo. Primjetim da sam emotivnija, neke me situacije lako pogađaju, generalno sam se sva smekšala, kao spužva, jako je to sve čudno. Sama sebe promatram pa pratim te promjene i shvatam da, bez obzira što su to mala bića od par mjeseci ili godinu, jednako s njime rastem i ja - iskreno je rekla pjevačica.

Verica je najsretnija

Pjevačica je otkrila i da je njena majka Verica najsretnija nana i da je Mario nasmijan gotovo stalno.

- Verica je najsretnija baka trenutno. A i Mario. To je dijete koje je nasmijano 24 sata, još nisam vidjela dijete koje se toliko smije. Svi se zajedno zabavljamo svakodnevno. Valjda upija sve naše energije, ljubavi i radosti, smijeh. Mali je počeo pričati, trtlja svašta pomalo, a naravno da Verica forsira da riječ „baba“ bude najčešća. Zahvalna sam majci što mi je velika pomoć oko djeteta - dodala je Marija i otkrila da nasljednik i dalje ne ide u vrtić.