Mirza Selimović: Govorili su mi da snimim narodnjake, jer mi album nije prošao

Popularni pjevač Mirza Selimović je 2014. godine pobijedio u takmičenju "Zvezde Granda" i tada započeo svoju karijeru, a 15. i 16. novembra će održati svoje prve solističke koncerte u Beogradu.

Kako je izgledao početak karijere, Mirza Selimović se prisjetio u emisiji "Ispovest" Nove.rs autora i voditelja Nemanje Vasiljevića. Također je otkrio da je jednu pjesmu na njegovom prvom albumu pisao i njegov idol iz djetinjstva Hari Mata Hari, ali i da je dobijao savjete da treba da snimi narodne pesme jer mu album „nije prošao“.

- Trudim se da moje pjesme možeš da slušaš u krugu porodice, da ne moraš djecu da šalješ u drugu sobu. To su ljubavne pjesme, vrlo malo ima osvetničkih i vulgarnih tekstova, na tome sam odrastao i to nije ništa čudno. Ova vremena su obezvrijeđena, pa i muzika, odlaze neki veliki glumci i kantautori, ja ne znam ko će da zamijeni sve te ljude – ne vidim adekvatnu zamjenu za Đorđa Balaševića, Boru Čorbu, Milenu Dravić,… Možda će se iskristalisati to u nekom periodu, meni je najbitnije da ostavim neki trag - rekao je te nastavio:

- Imao sam savjete da snimim narodnjake jer mi album nije prošao. Ali treba biti iskren, ja ne volim da foliram i da radim stvari zarad zarade. Ja sam vrlo rano prestao da razmišljam o novcu jer sam imao priliku da zaradim. Isto sam sretan kada sam radio za 100 maraka i za više, isto gorim na bini. Kada budem osjetio da se ta iskra ugasila, pitat ću se da li radim pravu stvar.