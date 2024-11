Melanija Tramp vraća se u Bijelu kuću, zajedno s novim-starim predsjednikom SAD Donaldom Trampom: Povratak najnepopularnije prve dame

Iako je predsjednička kampanja stavila u drugi plan ogromnu Trampovu aferu s bivšom porno zvijezdom Stormi Denijels (Stormy Daniels), Melanija na to nije zaboravila, a čini se kako je upravo to ugrozilo bračnu sreću para.

Novi-stari predsjednik SAD bit će republikanac Donald Tramp (Trump). No, do januara naredne godine, kada će biti inauguracija, predsjednik ostaje Džo Bajden (Joe Biden).

Zato se mnogi pitaju hoće li se uopće Melanija vratiti u Bijelu kuću i zauzeti prijestolje koje joj pripada.

Prema pisanjima stranih medija, ni Melanijini bliski saradnici i prijatelji nemaju jasno mišljenje o tome.

- Naravno da ljudi očekuju da se preseli u Bijelu kuću i obavlja odgovarajuće dužnosti – rekao je jedan izvor, izrazivši mišljenje kako će bračni par Tramp zajedno useliti u najpoznatiju kuću cijele Amerike.

Međutim, nisu svi istog razmišljanja.

Podigla prašinu

Neki tvrde da će Melanija ovom pobjedom Bijelu kuću učiniti samo jednom od svojih rezidencija. Naime, Melanija ima dom u Njujorku i dom u Mar-a-Lagu u Palm Biču, a vrijeme će provoditi podjednako na svim ovim lokacijama.

Razmišljajući o tome hoće li Bijelu kuću učiniti svojom glavnom rezidencijom, izvor kaže: „Malo vjerovatno“.

Melanija je podigla prašinu početkom prošlog oktobra kada su objavljeni njeni memoari. Knjiga se zove „Melania“, no, čini se kako i nakon autobiografije ona ostaje prilična nepoznanica.

U najavi za svoje memoare opisala je knjigu kao „duboko lično i reflektivno djelo“ kojim želi ispraviti netačnosti koje su, prema njenim riječima, mainstream mediji plasirali o njoj – o njenim postupcima, namjerama i karakteru.

- Kao privatna osoba koja je često bila predmet javne analize i pogrešnog prikazivanja, osjećam odgovornost ispraviti te netačnosti i pružiti stvarni prikaz svojih iskustava – piše u uvodu.

Ali, uprkos najavi da će otkriti „ženu iza javne persone“, memoare je kritika ocijenila kao jedno od najpovršnijih djela o nečijem životu koja tako malo otkrivaju o nekome.

U knjizi piše ono što već svi znaju – da je rođena 1970. u Sloveniji, da joj je majka bila krojačica, a otac poduzetnik u autoindustriji, da ima stariju sestru Ines i da je živjela idilično djetinjstvo u gradiću Sevnica, ljetovala u prekrasnoj Dalmaciji i skijala u Alpama. Karijeru modela započela je kao tinejdžerka u Italiji i Francuskoj, a u 26. godini preselila se u Njujork kako bi nastavila karijeru, gdje je 1998. upoznala Donalda Trampa u noćnom klubu.

Vjenčali su se 2005. i godinu kasnije dobili sina Barona (Barron). U deceniji koja je uslijedila, prije Trampovog ulaska u politiku, bila je posvećena majčinstvu, prodavala je liniju nakita i razvijala proizvode za njegu kože.

Kasnije, kad je Tramp postao predsjednik, preselila se Bijelu kuću te svjedočila periodu značajnih događaja, uključujući pandemiju koronavirusa, pobunu 6. januara i prvi atentat na Trampa. Neke svima važne događaje koje itekako zanimaju javnost, poput, naprimjer, suđenja sa Stormi Danijels, u autobiografiji je preskočila. Nije otkrivala ni tada, a ni poslije kako je ona sve to doživjela.

Pisala je i kako voli posjećivati muzeje u svakom gradu koji posjeti, kako Njujork doživljava kao živahno i sofisticirano mjesto te da je iskustvo majčinstva bilo „proces učenja.“

O svojoj karijeri je, naprimjer, pisala: „Put do uspjeha nije uvijek lagan, ali s odlučnošću i hrabrošću možete ostvariti svoje snove“. Što više djeluje kao motivacijska izreka, ne otkrivajući kakav je ustvari bio taj put.

Ne zadire dublje ni u političku sferu pa ocjenjuje predsjednički mandat svog supruga kao „izvanredan napredak“ za zemlju. Medije i „duboku državu“ spominje samo u kontekstu njihovih pokušaja da okaljaju njenu porodicu zbog političkih razloga, a kao svoj politički doprinos izdvaja svoje napore za dobrobit djece, pišući kako je pokušala potaknuti Trampa da prekine politiku razdvajanja porodica na granici.

Vlastito tijelo

Također je objasnila skandal koji je izbio nakon što je 2018. sa suprugom stigla na granicu s Meksikom i obišla centar za djecu imigranata noseći jaknu s natpisom „I really don't care“ (Zaista me nije briga). Ta poruka je bila upućena medijima, tvrdi Melanija, a ne djeci migrantima.

Željela je demantirati natpise medija da joj je otac bio komunista, pa se prisjetila upada UDBA-e u njihovu kuću zbog „sumnjivog načina“ života njenog oca.

- Njegova pripadnost Komunističkoj partiji bila je obavezna, budući da je stranka uvela automatsku mjesečnu članarinu s dijela njegove plaće – piše u knjizi.

Naglasila je kako njeni roditelji nisu bili naročito politički aktivni iako su preživjeli značajne političke događaje, te kako se ona osjećala više povezana s komšijama u Italiji ili Austriji nego s komunističkim zemljama u istočnoj Evropi.

U jednom se definitivno ne slaže sa suprugom, a to je pitanje abortusa. Ovo je bilo dio i njegove ovogodišnje kampanje i mnoge žene, bilo da su glasale za njega ili nisu, plaše se šta bi to moglo značiti za njih s obzirom na to da podržava pravo američkih saveznih država da ograniče kasniji prekid trudnoće.

Melanija je tu jasna – zalaže se za pravo žene na abortus.

- Ograničiti pravo žene da odluči okončati neželjenu trudnoću je isto što i oduzeti joj kontrolu nad vlastitim tijelom. To uvjerenje imam tokom cijelog svog odraslog života – napisala je u memoarima.

Kada su je u intervjuu na Fox Newsu početkom oktobra pitali kako je njen suprug reagirao kada je to objavila, rekla je:

- On je znao moj stav od dana kada smo se upoznali, a ja vjerujem u individualnu slobodu. Želim odlučiti šta ću učiniti sa svojim tijelom i ne želim da se vlada miješa u moje lične odluke. Smatram da je to vrlo važno, i kao što sam napisala u knjizi, gdje je to detaljno objašnjeno u poglavlju „Šta znači moje tijelo, moj izbor?“, tajming i ograničenja su iznimno važni. Potičem ljude da to pročitaju jer živimo u svijetu u kojem svako treba imati ličnu slobodu.

A šta će biti nakon inauguracije u januaru, svijet će tek vidjeti.

Modna ikona

Još nešto je sigurno kada je riječ o bivšoj i budućoj prvoj dama SAD, a to je da je Melanija Tramp modna ikona. Mnogi se dive njenim stajlinzima i ukusima, kao i kompletnom fizičkom izgledu.

Ponovila je svoju ženstvenu modnu formulu u izbornoj noći odabravši chic modnu kombinaciju u sivoj boji. Efektan sako s dvorednim kopčanjem upotpunila je pencil suknjom od iste tkanine, a ovaj outfit s potpisom „Diora“, koji bi odobrile ljubiteljice poslovne elegancije, zaokružila je klasičnim štiklama, modelom koji najčešće nosi.

Kao i uvijek, slojevito ošišanu kosu prošaranu posvijetljenim pramenovima lijepa Slovenka stilizirala je u blagim uvojcima, dok je make upom istaknula oči. Provjerena dobitna kombinacija, rekli bi mnogi.

Nakon nedavne pobjede Trampa, prodaja Melanijinih memoara opet je drastično skočila.