Haris Džinović otkrio koja mu je neostvarena želja, prebolio je Melinu i poručio: "Govorim ženama da mi ne preskaču ogradu, pod strujom je"

Pjevač Haris Džinović razveo se od supruge Meline nakon više od dvije decenije i tada je često isticao koliko mu je rastanak teško pao, a sada je otkrio koja želja mu je ostala neostvarena, piše Kurir.

Naime, Haris je najprije istakao da svaki koncert za njega predstavlja poseban doživljaj i daje mu snagu za dalji rad.

–Kažem vam, radujem se svakom koncertu na kojem nastupam, kao kad ribu vratite u vodu. Kada se popnem na binu i vidim publiku koja me želi, koja traži moju muziku, koja želi da pjeva sa mnom... To je neopisivo iskustvo. Uživam u svemu tome, a još dobijem i plaću za to. Pa šta više da poželiš? Mi smo blagosloveni, zaista. I onda crpim tu pozitivnu energiju za sljedeći put – rekao je on.

Pjevač ističe da živi jedan normalan život, iako je dio javnog svijeta:

-Živim potpuno običan život, ali razumijem da se stiče utisak da mi sve ide lako i da su mi vrata svuda otvorena. Trudim se da budem takav da ne zatvaram vrata za sobom. Nije teško ako čovjek malo razmišlja i ponekad se povuče. S druge strane, život ne treba shvatiti preozbiljno. Treba ga doživljavati kao neku vrstu igre, šale.

Kako kaže mnogi ga smatraju strogim i prgavim.

-Imam možda malo mračnu facu, ali nisam prgav – našalio se Haris i potom istakao:

-Uvijek ljudima, a posebno ženama, kažem: „Nemojte preskakati moju ogradu, pokucajte na vrata, ja ću vam otvoriti i ući ćete kao kraljice.“ To kažem figurativno. Ograda je sada visoka i pod strujom, pa ne mogu da preskoče! Šalim se, naravno, govorim metaforički, treba da se zna red.

Za kraj, Haris je podijelio svoju mladalačku želju da postane fudbaler:

–U mladosti sam više želio biti fudbaler nego Tom Džons. Bile su tu i druge želje, ali očigledno sam se morao posvetiti onome za šta sam talentovan. Da sam trebao nešto drugo biti, to bi se već davno dogodilo – ispričao je za „Kurir“.