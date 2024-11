Goran Vinčić, stand-up komičar, za "Avaz": Ostvario sam dječački san

Goran Vinčić, popularni stand-up komičar iz Hrvatske, započeo je svoju turneju po Bosni i Hercegovini. Sinoć je oduševio publiku u Bihaću, a narednih dana nastupit će u Sarajevu, Brčkom, Travniku i Jajcu. Osim toga, Goran će održati i humanitarni nastup u Konjicu, čiji je sav prihod namijenjen pomoći žrtvama pogođenim poplavama.

Za „Dnevni avaz“ Vinčić je rekao da je želja za stand-up komedijom počela nakon što je 2014. tragično preminuo Robin Vilijams (Williams).

Početak karijere

- Počeo sam ponovo gledati njegove filmove. Onda sam shvatio da je on zapravo bio i stand-up komičar, da je stajao pred publikom i pričao svoje šale. Tada sam pomislio: „Zašto ne bih i ja mogao to raditi?“. I, tako je sve počelo. Dana 14. februara 2015. godine nastupio sam prvi put na stand-up sceni, oko sat je trajao nastup. Iako mi je tada sve izgledalo savršeno, sada, kad se osvrnem, znam da nisam bio baš najbolji. Ali, to je bio moj početak – kazao je Vinčić.

Vinčić nam je otkrio da je oduvijek želio biti glumac, ali ga je život odveo u drugom smjeru.

Podrška publike

- Iako nisam upao u Zagrebu, život me odveo u stand-up komediju, i sada mogu reći da sam na neki način ostvario dječački san, glumim i to je moj posao. Stand-up je postao moj drugi dom, ali i moj brak. Smatram da je gluma bila moja prva ljubav, a stand-up komedija je nešto s čim sam se, s vremenom „oženio“ – istakao je komičar.

Kazao je da nije ni sanjao da će jednog dana imati ovako uspješnu karijeru.

- Ovaj posao mi omogućava da se osjećam ispunjeno. S vremenom, shvatio sam koliko mi znači podrška publike, ali i sve te male stvari koje činimo zajedno – nastupi, putovanja, suradnje. Sada sam na turneji, dolazim do novih gradova, upoznajem nove ljude, i osjećam se nevjerojatno zahvalno.

Posebno je naglasio da, iako je jako posvećen stand-upu, teško bi mogao išta uspjeti bez žene.

- Zvuči pomalo kao šala, ali stvarno je tako. Moja žena je nevjerojatna podrška, sve što radim, ona je uvijek uz mene. I da budem iskren, ona se nosi s mojim životnim stilom mnogo bolje nego što bi mnogi mogli. Iako ljudi često misle da je stand-up komedija samo smijeh i zabava, iza toga stoji i puno truda, putovanja i nastupa. Moja žena, kao i moji prijatelji i kolege, znaju da moj posao nije uvijek zabava, ali oni me podržavaju u svemu – rekao je Vinčić.

Kazao je da, iako komedija ima moć da transformira čak i najteže teme, nikad ne smijemo zaboraviti da humor pomaže ljudima da prežive teške trenutke.

- Sigurno postoje teme o kojima se ne želim šaliti, ali mislim da bi svatko trebao imati slobodu da se izrazi. Naravno, nije svaka šala uvijek dobra ili primjerena – ponekad šala može biti loša ili neukusna. Ali u procesu stand-up komedije, ako šala nije dobra, komičar bi trebao znati prepoznati to i izbjegavati je – poručio je Vinčić.

Tragedija kroz komediju

- Svaka osoba na ovoj planeti, pod ovom nebeskom kupolom, ima nešto s čim se ne bi šalila.

Međutim, ako bismo slušali svakog pojedinca, na kraju bismo mogli završiti s „dobrom večeri i lakom noći“. Tako da, iako smatram da se u komediji može šaliti sa svime, ključno je da to bude dobra i kvalitetna šala. Komedija je, u svom osnovnom smislu, neka vrsta tragedije koja je prošla kroz vrijeme. Tako da, na kraju, smiješno postaje ono što je nekoć bilo tragično – dodao je Vinčić.