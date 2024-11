Jelena Karleuša o ponovnoj udaji: "Izabrala bih političara ili kriminalca"

Pjevačica Jelena Karleuša se nedavno razvela od fudbalera Duška Tošića, a njih dvoje imaju kćerke Atinu i Niku. Ona je nedavno gostovala u jednoj emisiji gdje je za najboljeg frajera izabrala košarkaša Nikolu Jovanovića te se sada osvrnula i na pitanje o udaji o kojoj, kako kaže, uopće ne razmišlja.

Noćna mora

Otkrila je da ponovnu udaju vidi kao „noćnu moru“ i istaknula da postoje samo dva tipa muškaraca koje bi sada odabrala za muža.

- Kada bih u ludilu i noćnoj mori poželjela opet da se udam, dobro bih razmislila da li bi bio političar ili kriminalac. Sve ima svoje čari, ali baš bih dobro razmislila. Možda ipak kriminalac, to je nešto što mi je sad uzbudljivo - izjavila je.

Podsjetimo, Karleuša je nakon razvoda javno otkrila da ne krije simpatije prema košarkašu Nikoli Jovanoviću, ali i da o ljubavnom životu i novom partneru više ne govori javno.

- Mislim da žena kao ja treba da priča o partneru kada zapravo on bude bio pored mene. Ne u kadru u medijima, ali u životu pored mene. Da bude neko ko će stajati pored i ispred mene, do tada, sve dok je iza u nekom skrivanju, mislim da ne treba bilo ko da se pominje - rekla je Jelena.

Dobri prijatelji

Na pitanje u kakvom je tačno odnosu sa zgodnim košarkašem sa kojim je povezuju, istaknula je:

- Mi se pratimo na Instagramu, on je prelijep i divan momak, hajde da kažem da smo dobri prijatelji, to je to što ću sada reći. Zašto ne pitate Nikolu? Nađite ga pa ga pitajte, to će biti interesantno - rekla je Jelena kroz smijeh.