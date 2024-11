Marija Šerifović objavom na Instagramu raznježila mnoga srca: "On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobija duboko značenje"

Srbijanska pop pjevačica Marija Šerifović svojom objavom na Instagramu raznježila je mnoge, a objava je bila fokusirana na njenog sina.

Pjevačica danas slavi 40-ti rođendan.

- Četrdeset godina… Putovanje ispunjeno izazovima i pobjedama! Svaka godina mi je dala nešto dragocjeno – lekcije, ljubav, snagu, a ponekad i tišinu koja me podsjetila na to koliko je važno zastati i biti zahvalan Ali, najveći poklon koji je život mogao da mi podari je - moj sin. Moje sunce i najljepši zraci. Mali moj Prc i Princ. Mali moj učitelj. On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobija duboko značenje. Hvala životu na svim iskustvima, na svim ljudima koji su prošli kroz moj svijet, na svakom trenutku koji me oblikovao. Oni koji čine moj život danas su sve što mi treba. Neka sljedeće četiri decenije budu još dublje i još bliže onome što zaista znači živjeti. Na svakom koraku, sa zahvalnošću u srcu – poručila je Marija na Instagramu u objavi.