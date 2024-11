Janko Popović Volarić dobivao bizarne poruke od žena: Neću vam to uopće pričati, te užase koje sam ja vidio

Hrvatski filmski glumac Janko Popović Volarić nedavno je izbrisao svoj Instagram profil, a za In magazin otkrio je da je na društvenim mrežama dobivao bizarne poruke od fanova ženskog pola.

- Neću vam to uopće pričati, te užase koje sam ja vidio. Ne mogu – rekao je.

Međutim, nije otkrio je li sam obrisao svoj Instagram ili za to postoji neki drugi razlog.

Prošle godine govorio je i o incidentu s jednim ženskim fanom, koja mu je za rođendan napravila tortu.

- Jednom sam, to se sjećam, dolazio s nekog snimanja jako umoran i čekala me je torta ispred ulaza u kuću. Bio sam strašno gladan i umoran i na telefonu s frendom, a on je krenuo vrištati. Rekao mi je da ne zna šta je u torti, da se smirim. Krenuo je zalogaj, frend me spriječio, ja sam sad možda zahvaljujući frendu živ – kazao je Janko.

Glumac je inače prilično samozatajan i nastoji držati svoju privatnost daleko od očiju javnosti.

Podsjećamo, 44-godišnji glumac nedavno se u tajnosti oženio s dugogodišnjom djevojkom Lovorkom. Čak ni njihovi prijatelji nisu na društvenim mrežama ništa objavljivali u vezi vjenčanja. Story je pisao da je par vjenčanje proslavio u kafani Palainovka na zagrebačkom Gornjem gradu, u krugu najbližih osoba.