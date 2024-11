Legendarni Halid Bešlić za "Dnevni avaz": Moramo biti ujedinjeni i mimo tragedija

Dvije sedmice tačno ostale su do velikog humanitarnog koncerta „Niste sami“ u zeničkoj Areni kada će publici pjevati legenda narodne muzike Halid Bešlić, Gibonni, Bajaga i „Plavi orkestar“.

Tužan povod

Idejni tvorac spektakla, čiji je finansijski prihod namijenjen kao pomoć nastradalima u poplavama koje su počekom oktobra zadesile Bosnu i Hercegovinu, odnijele čak 27 života, a mnogi su ostali bez krovova nad glavama, je producent Tomislav Kašljević, Zeničanin sa zagrebačkom adresom.

- Dobra ekipa ljudi se skupila, pitali su i mene, ja sam prihvatio i to je to. Zenička dvorana je jako lijepa, a i publika je dobra. Sve u svemu, fin je povod koncertu, ali i tužan. Osjeti se zajedništvo, da smo jedni uz druge tu, da mislimo jedni na druge – rekao je Bešlić za „Dnevni avaz“.

Na našu konstataciju da smo uvijek ujedinjeni i najsložniji u tragedijama, Bešlić je kazao:

- I to je sreća. Ali, nažalost, samo tada smo dobri, a u ostalim vremenima nismo. Trebali bismo poraditi na tome da nam bude i mimo tragedija dobro.

Bešlić je kroz decenije dugu karijeru dokazao više puta da je čovjek s ogromnim srcem. Vidio je, kaže, i sam da se narod digao sa željom da pomogne unesrećenima.

Velika katastrofa

- Ali, ne može se preko noći to ništa. Jednostavno se mora ići polako, korak po korak. Frka jeste oko željeznice da se popravi, da se promet uspostavi. Nije to tako lako, a ljudi možda previše očekuju. Zadovoljan sam odzivom, od institucija do naroda, kako se sve to odvija. Bit će to, ako Bog da, dobro. Preko noći se ne može ništa, jer je tolika katastrofa, da će sigurno trebati nekoliko godina da se sanira – istakao je Bešlić.

Jubilarni novogodišnji koncert

Bešlić se priprema i za veliki koncert u Ljubuškom 28. decembra, kao i novogodišnji koji će, sada već tradicionalno, provesti u sarajevskom hotelu „Hills“, desetu godinu za redom.

- To je ekipa ljudi koja je meni stvorila uslove da ja mogu da iskažem sve ono što imam i koliko vrijedim. To će biti deseta, jubilarna godina na jednom mjestu. Mnogo mi je lakše za Novu godinu pjevati u Sarajevu, nego da idem negdje daleko na put. A bude kao da ne pjevam u Sarajevu, takva je to svirka jer dolazi narod od zapadne Evrope, Turske, Amerike, Hrvatske, Srbije. I oni imaju fin povod, i hotel, smještaj, ugođaj. To su mi domaćini obezbijedili, a moje ime i moje pjesme dovode ostalo. Ja sam prezadovoljan – rekao je Bešlić.