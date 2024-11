Dženifer Lopez zapalila modnu pistu: Spektakularni nastup na reviji libanskog dizajnera u Rijadu

Na modnoj reviji u Rijadu, spektakularni Elie Saab predstavio je svoju kolekciju, a još spektakularnija je bila Dženifer Lopez koja je izgledala fantastično.

Usred razvoda od Bena Afleka (Affleck) i otkazivanja turneje "This Is Me...", J.Lo se na događaju u Saudijskoj Arabiji pojavila u srebrenom bodiju s dubokim dekolteom gdje je otpjevala neke od najvećih hitova.

Na taj način je odala počast libanonskom modnom dizajneru koji je revijom obilježio 45 godina rada u svijetu mode.

Povratak na scenu u Rijadu prikazao je osnaženu Lopez koja je zaprepastila publiku, izronivši na platformi koja je dijelom bila ukrašena bijelim perjem. Ubrzo su joj se na sceni pridružili brojni plesači, dok su pozornicom šetali modeli.

Lopez se pojavila na sceni pjevajući stihove pjesme "I Will Survive" legendarne Glorije Gaynor, a nakon toga je otpjevala pjesme "Waiting For Tonight", "On the Floor" te "Let's Get Loud".

Inače, reviju je obilježilo čak 300 modela te brojne ličnosti, a među kojima su Selin Dion (Celine), Hali Beri (Halle Berry), Kamila Kabeljo (Camila Cabello), Nensi Ajram (Nancy Ajram), Monika Beluči (Monica Bellucci) i Amr Diab.

Posebnu pažnju privukla je Selin Dion, koja je nastupala uprkos zdravstvenim izazovima. Otpjevala je pjesme "The Power of Love" i "I'm Alive".