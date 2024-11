Nakon priče "Avaza" o Mahiru Petroviću, oglasio se Đorđe David: "Da ga moje oči više ne vide ili ću ga izubijati od batina"

Prijavljeni nekadašnji takmičar bio je jedan od mnogih koji su javno pružili podršku Đorđu nakon što je u Sjevernoj Makedoniji imao saobraćajni incident sa tragičnim posljedicama, a roker kaže da ovakve situacije ne mogu da se porede ni na koji način.

- To nema nikakve veze. To što je pružio podršku je ljudski, a to što je uradio ovu stvar koju je uradio je neljudski. Situaciju koju sam ja imao imao sam kao splet nesretnih okolnosti gdje sam poslije devet dana apsolutno oslobođen svih optužbi jer sam naletio na postojeće stanje. Ovo što je on uradio je namjera. Razlika između slučaja i namjere je ogromna. Prema tome, to što mi je dao podršku, to svako ko je normalan bi uradio. A on je ovim sada činom pokazao da u stvari nije normalan, već da je dečko koji ima problem u glavi i to je za krivično djelo. Ja bih uvodio teške robije i smrtne kazne za silovanja, pedofiliju, maltretiranje beba i djece. To je nešto gdje sam jako radikalan i tvrdi - zaključio je Đorđe za "Grandonline".

Podsjetimo, muškarac iz Gornjeg Vakufa je policijskoj stanici PS Gornji Vakuf prijavio pjevača Mahira Petrovića koji tvrdi da je uznemiravao njegovu 15-godišnju kćerku.

Otac je za "Avaz" jučer rekao da je sam otišao u policiju da sebe prijavi jer je slupao automobil pjevaču, a nakon što je utvrdio da je slao poruke njegovoj kćerki da se sastanu u gluho doba noći.