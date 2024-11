Više od 140 hiljada fanova benda "One Direction" želi uvesti Liamov zakon: Robi Vilijams ih podržao

Slavni pjevač Robi Vilijams (Robbie Williams) svoju muzičku karijeru je započeo kao član popularne britanske boyband grupe „Take That“, koja je u to vrijeme nastojala osvojiti američko tržište, a iako je ostvario nevjerojatan uspjeh, Vilijams je istovremeno bio suočen s velikim ličnim izazovima, uključujući dugogodišnju borbu s ovisnostima i problemima mentalnog zdravlja.

Sličnu sudbinu imao je i pjevač Liam Pejn (Payne), bivši član popularne grupe „One Direction“, čija je smrt 16. oktobra ove godine iznenadila i potresla fanove širom svijeta.

Borba s ovisnošću

Inače, poznato je da se Pejn godinama borio s ovisnostima i da je imao problema s mentalnim zdravljem. Nakon njegove smrti mnogi su raspravljali o tome kada i pod kojim uslovima bi mladi talenti trebali biti uključeni u zahtjevan svijet muzičke industrije.

Čak 140 hiljada fanova benda „One Direction“ potpisalo je peticiju o uvođenju Liamovog zakona, kojim bi se zaštitili mladi pjevači, a svojim intervjuom na njihovu stranu je stao i Robie.

- Siguran sam da će se u njegovo ime učiniti sve kako bi se situacija poboljšala. Šta će to tačno biti, još ne znam, ali ja sam za. Vrlo je teško, ulazimo u sivu zonu kako bismo mogli provesti mjere koje bi osigurale pravilnu brigu o ljudima. Znam da se vodi rasprava o tome šta i kako napraviti, ali to zahtijeva već osigurana finansijska sredstva. To isključuje mlade menadžere i bendove koji sve rade iz stražnjeg dijela kombija - oni nemaju novac potreban za takvu podršku – kazao je Vilijams za Newstalk.

Dodao je da postoji puno sivih zona.

- Treba se pozabaviti time, a kreativni ljudi, poput mene i drugih, trebaju se okupiti kako bi osmislili najbolji način za rješavanje ovog problema u našoj industriji. Svi na planeti danas su neurodivergentni, prošli su kroz traumu, bore se s prihvatanjem djetinjstva ili s pronalaskom svog mjesta u svijetu. I, da, to je vrlo teško. Čudna su vremena, ali i jako zanimljiva - zaključio je na kraju.

Oglasio se i producent

Muzički producent i prijatelj Robija Vilijamsa, Gaj Čembrs (Guy Chambers) također se oglasio nakon smrti Pejna.

- Treba hitno podvući crtu. Ne smijemo više dopuštati da se djeca mlađa od osamnaest godina guraju u show business - rekao je Čembrs za Observer.

Mišljenja je da je ubacivanje mladih ljudi u svijet odraslih radi bogatstva i slave štetno i jako pogrešno.

- I Robi je, nažalost, to doživio. Ljudi koji su uključeni u velike televizijske talent showove i dalje ne obraćaju mnogo pažnje na ovo - dodao je između ostalog.

Podsjećamo, Liam Pejn tragično je preminuo nakon pada s balkona hotela u Buenos Airesu. Ranije je javno govorio o svojim problemima s mentalnim zdravljem i o ovisnostima s kojima se borio. Naime, priznao je da se jako teško nosio sa slavom i da je konzumirao teške droge i alkohol dok je pjevao u „One Directionu“.