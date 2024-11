Voditeljica Naida Karić o poslovnom i privatnom životu: Greške ispravljam šarmom, šalom ili izvinjenjem

Mlada voditeljica TVSA Naida Karić zrači pozitivnom energijom i motiviranošću za posao. U razgovoru za naš list istakla je da je od djetinjstva pokazivala radoznalost, a kasnije je i kroz obrazovanje uvidjela da je kreativna, komunikativna, ali i da joj društvene nauke idu od ruke, za razliku od prirodnih za koje kaže da je osjećala određeni animozitet prema njima.

Praksa na BHRT-u

- Smatrala sam da će se moja komunikativnost uklopiti u takvu vrstu posla, zatim moja zainteresiranost za društvena pitanja i probleme, a prvenstveno dio mene koji uvijek voli da je na raspolaganju drugim ljudima. U svijet novinarstva sam ušla kroz praksu na BHRT-u, a ono što sam tu vidjela mi se jako svidjelo, pogotovo jer u ovoj zgradi postoje još novinarski uzori od kojih sam mogla da učim – kazala je Karić.

Njene kolege novinari prepoznali su potencijal, pa su je savjetovali da se počne baviti TV novinarstvom. To je i postala njena ideja vodilja jer je prema njenim stavovima, informativni program bio najzanimljiviji zbog interesa prema politici.

- Što se tiče samog osjećaja pred kamerama, ljudi misle da bi oni u ovoj ulozi možda imali problem s tremom, ali ono što je specifično jeste da sam već nakon prvih pojavljivanja i nakon što sam stavljena da radim jutarnji program koji ide uživo i traje tri sata prelomila po pitanju treme i od tada nemam apsolutno nikakvu tremu. I dalje se dešavaju greške u živom programu, međutim, mislim da su ljudi svjesni da smo svi mi medijski radnici upravo obični ljudi kojima se greške dešavaju, koji imaju svoje privatne probleme i koji se svim silama trude sakriti da se oni ne vide kada se pojave pred kamerom – objasnila je Karić.

Kako je opisala, nakon nekoliko pojavljivanja dobijete osjećaj da postajete dio svakodnevice gledatelja, da se nalazite u nečijoj kući i saopćavate informacije.

- Dešavaju se greške, i to često, barem meni koja se javljam s terena, ali godinama radim jutarnje vijesti, desi se da nam prompter padne, pa se onda snalazimo. Mada, kontinuiranim radom naučite da to premostite, a tu je i režija koja izađe ususret i reaguje. Desi se i da dođemo bolesni na posao, da nas boli glava i slično, a sve to, naravno, utječe na to kako ćemo se ponašati pred kamerama. S druge strane, ako ste na terenu, znate izvještavati na 40 stepeni ili minus 20 i onda jednostavno psiha i tijelo ne mogu da koordiniraju – kazala je Karić.

Privatni život

Dodala je da je njena reakcija ista i u privatnom i poslovnom svijetu, pa na počinjenu grešku reagira šarmom, šalom ili izvinjenjem, ali se svakako trudi da je ublaži ako već ne može da je ispravi.

Kada je riječ o njenim planovima, kazala je da je njena prvobitna zamisao bila da se bavi PR-om.

- Nekako mi se čini da novinari idu istim stepenicama. U određenom momentu kada osjete zasićenje ili da jednostavno više nisu sposobni, nemaju snage da se bave ovim poslom, većinom prelaze u PR i moja je zamisao da za možda desetak godina radim u nekoj kompaniji u kojoj ću se baviti time. Mimo svega što sam dosad postigla, a smatram da sam se ostvarila po pitanju karijere, sada gledam da se fokusiram na privatni život i na ostvarivanju u polju porodice – istaknula je Karić.

Međutim, Karić je trenutno slobodna kao ptica i kroz osmijeh kaže da se samo pravi kako se ne nada pronalasku one prave osobe, jer se u narodu kaže, kada se čovjek prestane nadati onda će se i desiti.

Od ležanja nema ništa

- U našem društvu vlada neka apatija mladih kad je riječ o poslu. Voljela bih poslati poruku njima da slijede stepenice u životu, od obrazovanja pa nadalje, i da su što više uključeni u društvene živote, da šire krug ljudi jer nikad ne znaju ko može prepoznati njihov potencijal.

Takav slučaj je bio i sa mnom i nisam morala previše dugo biti na birou da bih došla do posla za koji sam se školovala. Od ležanja nema ništa, što ste više u društvu i širite krug poznanstava, veće su mogućnosti da ćete ostvariti svoje snove i ono što želite.

S druge strane, željela bih poslati poruku javnosti da su mediji najmanje ono što vide na televiziji. Ljudi koji rade u medijima odriču se mnogo stvari u životu kako bi im prenijeli vijesti nasmijani pred kamerom – istakla je Karić.